高虹安若無法宣誓「新竹市長要補選」！她揭5關要過：沒那麼容易

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高虹安若無法宣誓「新竹市長要補選」！林穎孟揭5關要過：沒那麼容易

▲新竹市長當選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長當選人高虹安捲入助理費爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費，15日晚間結束約談後已移送北檢進行複訊。不過外界也相當關心，高虹安就職在即，25日宣誓就職當日她若無法出席，也無法在3個月內補宣誓，是否需要進行新竹市長補選？對此，台北市議員林穎孟表示，要補選必須先經過5個關卡，「沒那麼容易」。

林穎孟15日深夜在臉書發文表示，針對高虹安助理費爭議，國民兩黨似乎都開始期待新竹市長補選，不過，首先補選要件是，縣市首長當選人未於12/25宣示，且3個月內也未補宣誓，才會開啟補選，「換句話說，也就是高虹安要3個月內都被羈押，無法自由行動，才可能發生。」

▲▼高虹安晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安15日晚間移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

林穎孟指出，高虹安要被羈押超過3個月，必須至少經過以下5個關卡：

1.第一關卡：16日凌晨偵訊完畢，檢察官認為高虹安符合刑事訴訟法101條要件，有足夠聲請羈押之事由，當庭表示聲請羈押。

2.第二關卡：由於高虹安未辭立法委員，現在是立法院會期，如果檢察官決定聲請羈押，就必須經過立法院同意。目前看起來，立法院準備啟動黨團協商來處理，若同意，高虹安就會留在地檢署地下室，等待明早開羈押庭。

3.第三關卡：羈押庭中，法院同意高虹安有充分事由、證據足以羈押。而根據刑事訴訟法108條，羈押被告，偵查中不得逾二月。因此高虹安第一次羈押，最長只有2個月，出來後一樣仍在宣誓期3個月內，可以宣誓成功。因此，高虹安必須被羈押第二次，才可能錯過宣誓。

4.第四關卡：同樣按刑訴108條，偵查中羈押確實可延長一次，但要檢察官認為高虹安羈押2個月不夠，有繼續羈押之必要才行。

5.第五關卡：光檢察官認為要延長羈押還不足成立，一樣必須問法院。亦即，檢察官須於高虹安第一次羈押期間5天前，聲請法院裁定，再開羈押庭，經法院依刑訴101條或第101條-1規定訊問被告後，裁定延長。

▲▼高虹安晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

林穎孟分析，偵查中羈押期最長總共4個月，要經過這5個關卡，高虹安才可能錯過新竹市長宣誓期，啟動補選機制，而就民眾黨立場，當然不可能想把新竹市執政資源如此輕易讓其他黨奪走，就算高虹安不在，也要讓民眾黨的副市長代理執政。

林穎孟認為，高虹安陣營15日晚間應該會死命運作各種力量，不讓高虹安被羈押成功，若不幸發生第一次羈押，也不會希望延長羈押至4個月，「政治如何各方角力，大家可以繼續看下去。」

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