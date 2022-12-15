　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1票3千賄選！選前1天還在買　新竹縣村長候選人遭約談...10萬交保

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／本報資料照）

▲北埔姜姓村長候選人涉賄選遭調查。（圖／本報資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署調查新竹縣峨眉鄉姜姓村長候選人涉嫌賄選，日前發動調查行動，檢察官偵訊後，認為姜姓候選人及姜姓樁腳 2 人涉嫌重大，向地院聲請羈押，法院於今日凌晨諭知候選人、姜姓樁腳分別交保 10 萬元、1 萬元，同時限制住居。

檢方調查，姜姓村長候選人為求勝選，於選前之夜，透過姜姓樁腳，針對有投票權者，以每票3000元現金買票，查賄團隊於選後獲悉上情後，經蒐集相當證據，於昨日通知涉案者 16 人到案，部分收賄者繳回所受賄款。

檢察官訊問後，認為候選人及姜姓樁腳 2 人同涉公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票交付賄賂罪嫌重大，向地院聲請羈押，法院於今日凌晨諭知候選人、姜姓樁腳分別交保 10 萬元、1 萬元併限制住居。

►才驕傲說「我自己去買便當」　小5童和2姊葬身火海...員工鼻酸

►巴掌事件帶衰！頭份太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

►傳「高虹安的副手是他」　20年工務專業、經歷藍綠四首長

►紓困金2500元又來了！4千民眾年底補荷包　資格、時間曝

►百歲人瑞喜喪！子孫靈前打成一團　72歲兄頭骨破裂送醫不治

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／泰國長公主心臟病發「失去意識」　王室最新聲明
快訊／高虹安涉貪　這4人列被告遭約談
直擊！北京火葬場大爆滿　殯葬業：冰櫃全滿
快訊／攻城獅陣型考量　他確定離隊！
升息半碼房貸族哭哭！　貸千萬「每年多繳1個月」
又凍又濕！明起「雨彈＋寒流」襲台急凍6°C
快訊／豪宅男離奇消失！親弟涉殺人聲押　法院裁定放人
世界盃播中文歌！　網一聽竟是「台灣天團」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辦完父喪找小三安慰　妻抓姦她爬窗逃…腥夫自白：貪心擁有2人

高虹安涉貪案檢調兵分8路搜索　這4人列被告遭約談

快訊／豪宅男離奇消失！親弟涉殺人聲押　法院裁定放人

網友PO文新營街頭惡意刮車「來回深刮還繞一圈」　車主快氣瘋！

最老車手！75歲婦成詐團共犯「到處找ATM領錢」　落網曝辛酸心願

辣模「私密片外流」最新受害者！G乳郭鬼鬼中招...報警後更無奈

取簿手成通緝犯出沒工業區！　桃警埋伏逮人...還找到「這東西」

上廁所門被推開1秒！她下身赤裸怒「鏡子會照到」　控女同學性騷

1票3千賄選！選前1天還在買　新竹縣村長候選人遭約談...10萬交保

永豐棧「5樓電梯上鎖」淪詐騙機房？創辦人痛心：畢生心血被毀

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

辦完父喪找小三安慰　妻抓姦她爬窗逃…腥夫自白：貪心擁有2人

高虹安涉貪案檢調兵分8路搜索　這4人列被告遭約談

快訊／豪宅男離奇消失！親弟涉殺人聲押　法院裁定放人

網友PO文新營街頭惡意刮車「來回深刮還繞一圈」　車主快氣瘋！

最老車手！75歲婦成詐團共犯「到處找ATM領錢」　落網曝辛酸心願

辣模「私密片外流」最新受害者！G乳郭鬼鬼中招...報警後更無奈

取簿手成通緝犯出沒工業區！　桃警埋伏逮人...還找到「這東西」

上廁所門被推開1秒！她下身赤裸怒「鏡子會照到」　控女同學性騷

1票3千賄選！選前1天還在買　新竹縣村長候選人遭約談...10萬交保

永豐棧「5樓電梯上鎖」淪詐騙機房？創辦人痛心：畢生心血被毀

辦完父喪找小三安慰　妻抓姦她爬窗逃…腥夫自白：貪心擁有2人

劉德華22年前奪影帝「咬牙切齒謝謝她」！　向太曝兩人私下賭注

黃偉哲視察永康社教中心整建工程　期待帶給市民更優質的展演體驗

黃敏惠簽署勞動備忘錄　落實市政推動勞權保障及青年權益

《初戀》5演員初戀曝光！佐藤健幼稚園就心動過、木戶大聖差點變跟蹤狂

男遇地震逃命「摔出5鍋貼」！畫面曝光上萬人笑噴：瘋狂重播

利率政策不再勇敢、艱難！　央行楊金龍自評「溫和的緊縮」

還沒上市就掀起討論！2023唇膏「人氣新作」盤點

為魔獸添幫手！林宜輝加入桃園永豐雲豹　強化鋒線戰力

存準率不升了！　央行楊金龍認「影響企業籌資」

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

桃園酒店女「自拍虐嬰」！家防中心介入了

即／小貨車撞國道緩撞車　副駕乘客慘死

即／在公車進站時滑倒…女子手部遭輾慘叫

花蓮醉妹遭2男大生性侵　法官1原因判緩刑

【詐團集中營首腦1】男遭剁指斷腳筋女被逼賣淫　關鍵證人曝緬甸豬仔慘況

太玄宮控打人影片誹謗　律師解答了

男生宿舍抓「野生四腳獸」！校方回應了

即／永豐棧旅館12/16停業　新舊東家爆激烈衝突

高雄富翁13億遺產　里長兒私吞3200萬

即／攀抵玉山主峰前遭落石砸傷！6人傷勢曝光

昔政商名流最愛　永豐棧爆糾紛「大廳變靈堂」

更多熱門

相關新聞

南投三連霸縣議員曾振炎遭檢提選舉無效之訴

南投三連霸縣議員曾振炎遭檢提選舉無效之訴

南投縣第1選舉區議員當選人曾振炎，涉嫌透過許姓等3名樁腳賄選，曾振炎在選前一度遭檢方聲押後交保，並坦承犯行；本案經南投地檢署偵查終結，將曾振炎等人起訴，並向法院對曾振炎提起當選無效之訴。

國民黨新北市議員蔡淑君涉賄選！100萬元交保　發3聲明澄清

國民黨新北市議員蔡淑君涉賄選！100萬元交保　發3聲明澄清

北市立委補選　北檢宣示查賄制暴

北市立委補選　北檢宣示查賄制暴

民進黨哪年敗最慘？PTT曝14年前1選戰慘況

民進黨哪年敗最慘？PTT曝14年前1選戰慘況

屏東2村長1鄉代當選人涉賄　屏檢提當選無效

屏東2村長1鄉代當選人涉賄　屏檢提當選無效

關鍵字：

賄選選舉買票

讀者迴響

熱門新聞

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

數據分析網站世足奪冠預測出爐

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面