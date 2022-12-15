1票3千賄選！選前1天還在買　新竹縣村長候選人遭約談...10萬交保

▲北埔姜姓村長候選人涉賄選遭調查。（圖／本報資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署調查新竹縣峨眉鄉姜姓村長候選人涉嫌賄選，日前發動調查行動，檢察官偵訊後，認為姜姓候選人及姜姓樁腳 2 人涉嫌重大，向地院聲請羈押，法院於今日凌晨諭知候選人、姜姓樁腳分別交保 10 萬元、1 萬元，同時限制住居。

檢方調查，姜姓村長候選人為求勝選，於選前之夜，透過姜姓樁腳，針對有投票權者，以每票3000元現金買票，查賄團隊於選後獲悉上情後，經蒐集相當證據，於昨日通知涉案者 16 人到案，部分收賄者繳回所受賄款。

檢察官訊問後，認為候選人及姜姓樁腳 2 人同涉公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票交付賄賂罪嫌重大，向地院聲請羈押，法院於今日凌晨諭知候選人、姜姓樁腳分別交保 10 萬元、1 萬元併限制住居。

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