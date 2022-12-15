快訊／12：03地牛翻身！台北超晃 初判震度3級以上 記者陳俊宏／台北報導 地牛翻身！今天12時3分左右發生有感地震，台北有感搖晃，初判震度3級以上，詳細資訊請等稍後中央氣象局的地震報告。 [廣告]請繼續往下閱讀... ►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮 ET快訊 快訊／6.2地震超晃卻沒警報！ 氣象局給答案了 6.2強震後有8次餘震！ 氣象局：餘震會持續一整周 快訊／新北女手遭公車輾壓！ 噴血慘叫 快訊／接連送走奶奶、爸爸！ 范瑋琪悲痛發聲了 LIVE／6.2全台大地震！ 氣象局最新說明 快訊／6.2地震猛搖！ 高雄捷運、輕軌「暫停行駛」 快訊／6.2強震後又2餘震！ 最大震度3級 越晃越大全台有感！ 「1縣市」喊嚇死：爆炸搖 快訊／6.2大地震！ 北捷全線慢速行駛 快訊／全台大地震！規模6.2 最大震度5弱 快訊／1202地牛翻身！ 雙北搖很大 快訊／高虹安辦公室主任被帶走！ 記者敲門急上鎖 LIVE／高虹安和男友被約談！辦公室遭搜 世足爭冠最新賠率曝 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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