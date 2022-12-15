腳踢手戳還側摔！台南某幼兒園教保員對孩童施暴　市府啟動調查

記者林悅／台南報導

台南市1家幼兒園傳出教保員對數名孩童施暴，民眾爆料檢舉段影片中，清楚拍下教保員動手施暴的動作，台南市教育局與社會局目前已組成調查小組深入稽查，如有違法將依法嚴懲。

據了解，民眾提供的影片中，疑似教保員在對幼兒進行隊形訓練時，衝向1名孩童、踢該孩童左腳，成孩童往後踉蹌一下，教保員再用力踩另一名孩童的腳，並猛推該孩童，接下來再手戳刺被踢左腳的孩童，明顯有暴力管教情況。

▲台南市1家幼兒園傳出教保員對數名孩童施暴，民眾檢舉段影片中，清楚拍下教保員以動手施暴的動作。（圖／民眾提供，下同）

另一段影片則是同1位教保員，攔抱住1名跑步的孩童，然後用左腿猛頂該孩童，導致該孩童跌倒，孩童疑似想站起身，教保員再次動手側摔、拽抓丟在椅子上等暴力情事。

台南市社會局及教育局接獲通報，14日立即前往該幼兒園聯合稽查，教育局特幼教育科科長許婉馨表示，從民眾檢舉影片看來，涉案人事證頗明確，確實看到該教保員對孩童做出粗暴的舉動，雖幼兒園在聯合稽查時辯稱，當時是在做戶外活動，可能孩童沒有聽幼保員從指令，該教保服務員才對孩童做出導正行為，惟市府後續會召開認定委員會，評核是該教保員是否涉及不法、是否適任。

社會局指出，針對台南市有幼兒園疑對對幼童有不當對待案，社會局獲報後於12月14日上午立即指派社工人員聯繫家長表達關懷，並與教育局啟動聯合調查程序。

經了解，家長及社工初步檢查，未發現兒童身上有明顯傷勢，兒童情緒反應亦未發現有異常情況。社會局表示將已針對幼童及家長身心狀況進行評估，後續亦將視其需要提供司法協助及家庭關懷支持等所需服務。

社會局強調，台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，若任何人對於兒少有不當對待情事，市府絕對立即追究到底，若經查證確有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事，將依同法第97條開罰6萬至60萬元，以確保兒少最佳利益。

教育局表示，12月14日上午接獲投訴台南市某私立幼兒園發生疑似不當管教案件，便立刻與社會局聯合到園調查，要求該名教保服務人員立即停職接受調查，並保全錄影證據，後續如查證屬實，將依市府虐童零容忍的處理原則，追究該員責任，針對該園涉及園務管理缺失，也會依規定究責裁罰。