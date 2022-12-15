塔羅師算命「算到睡著」被要求退費　翻臉嗆客人：會把你PO上限動

▲她不滿塔羅師算命「算到睡著」要退費，塔羅師反先翻臉「會把你PO上IG」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／趙蔡州報導

不少人生活中遇到逆境時，會尋求命理師指點迷津，有一名女網友抱怨，她日前花錢請塔羅師線上算命，不料算到一半對方突然消失，直到3小時後才現身解釋「我睡著了」，讓她無法接受要求退錢，結果對方立刻翻臉嗆聲，還說要把她的事情上傳Instagram限時動態，其他網友看了貼文後直呼「太荒謬了吧」。

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▲原PO與塔羅師的對話截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前花錢請一位男塔羅師線上算命，沒想到算到一半對方突然消失。從對話截圖中可以看見，塔羅師深夜11點15分後不再回覆原PO，直到隔天凌晨2點45分才現身解釋「親愛的我睡著了」、「對不起，我再送妳一個財運占卜」。

原PO對塔羅師突然消失的行為非常不滿，雖然對方已經道歉，她仍決定退費，連補償也不要。塔羅師看了原PO的要求後，竟當場翻臉，直呼「我1至5（問題）都跟妳講了，剩6而已，可以退200元」、「退費的部分，我會列入黑名單，請你以後不要再來找我占卜，也請你取消對我的追蹤，不要再跟我有任何關係」。

塔羅師還說，「我會把你要退費的這件事情，列入我的限時動態，公告讓大家知道，我以後的退費標準是什麼」，當原PO指責是他占卜到一半睡著的，有錯在先的明明是他，他竟理直氣壯說「我生病了，我可以公告就醫證明，我吃感冒流鼻水的藥會嗜睡」。

原PO最後感嘆，「第一次遇到算塔羅牌算到睡著的，而且題目還需要讓對方設計，他設計的也不是我想了解的東西，想用一些心理學技巧，要讓我掉進他的陷阱，結果我沒有掉進去，說要退的錢也沒有退，還要公告我的行為，唉……現在有問題的人真多」。

▲網友認為，塔羅師算到睡著，真的超不專業。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「不負責任了啊，算到睡著，一點職業道德都沒有」、「真的想知道是誰，我要朝聖」、「現在做錯事的，反而比人家更兇」、「這是上班上到睡著的意思嗎，或是看醫生問診到一半醫師睡著一樣離譜唉」、「好荒謬，吃感冒藥就不要算啊」、「傳說中的睡夢塔羅拳」。

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