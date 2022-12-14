安定基金5.2億買豪辦惹議　高嘉瑜「急徵辦公室」酸：擠在241坪太辛苦

▲立委高嘉瑜。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

負責保險業退場及場外監控機制的保險安定基金，遭爆在產險業者防疫險慘賠、壽險業有淨值風暴之際，用5.22億元買士林「豪華商辦」當辦公室，而安定基金回覆係因業務需求，對此，立委高嘉瑜14日發出「急徵辦公室」長文，並反酸，就算違法提前動支預算，但安定基金一定要500坪辦公室才能辦公，「否則員工擠在241坪的辦公空間實在太辛苦！」

金管會保險局官員指出，安定基金從民國98年就承租原本的辦公室，但今年4月份接到房東告知「租賃期屆滿之後就不再續租」，為了維持業務推動安定性、長久經營的穩定性才選擇購置不動產作為自用辦公，由於「安定基金屬於民間捐助的財團法人，購置程序目前均符合規定」。

金管會保險局也以兩點合法原因。第一，預算是依照財團法人安定基金組織及管理辦法相關規定編列，本身屬財團法人第2條第4項，民間捐助財團法人並不是政府捐助；第二，安定基金有依照基金組織和管理辦法，把購置辦公室的計畫提報到董事會並通過，另外，也有參照兩家不動產估價師事務所的估價報告，每坪標價都和估價相當。

對於安定基金購置豪華辦公室一事，高嘉瑜在臉書發出「急徵辦公室」長文：

急！！購置辦公室，條件如下：「地點以捷運沿線距離700公尺內，考量交通便捷除內湖外以台北市與新北板橋為主要地點；採購規格條件係設定同一或上下樓層、近捷運700公尺內、面積不逾600坪，參考戴德梁行提供之台北火車站附近崇聖大樓18樓標的規格每坪約130 萬元規劃。」

高嘉瑜指出，今天保險安定基金來說明之所以購置爭議頗大的偽豪宅「欣翰士林官邸」，原因是公開招標只有兩家投標，巧的是兩家都是欣翰士林官邸，「別無選擇的保險安定基金只能被迫購買！」

高嘉瑜表示，就算違法提前動支預算、就算是偽豪宅假商辦、就算高於行情、就算不符安定基金成立目的，但有44名員工的保險安定基金一定要500坪辦公室才能辦公，「否則員工擠在241坪的辦公空間實在太辛苦！」

高嘉瑜酸，雖然台灣每人辦公區平均大小是2.5至3.7坪，雖然行政院規定的一般人員辦公空間是8平方公尺（2.5坪），但保險安定基金員工必須在人均11坪、距捷運站「700公尺」的偽豪宅辦公才能「保障要保人、被保險人及受益人之基本權益，並維護金融之安定。」

根據安定基金對外發布的澄清內容，第一，房東兆豐票券收回現有辦公室，租約只到今年底；第二，有公開列出採購條件；第三，採購過程採公開招標；第四，採購價格不高於附近辦公大樓，委託兩家不動產估計師鑑價金額的平均作為建議底價，最後成交價是每坪95.66萬元。