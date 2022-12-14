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小三通復航生變？王必勝諷中國疫情「難交流評估」　莊人祥曝2關鍵

▲▼指揮中心指揮官王必勝12/13赴金門視察。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝12/13赴金門視察。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨天才前往金門視察，為小三通重啟做準備，但中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨深夜在臉書發文指出，中國令人無法理解的疫情狀況，短期難再進一步進行交流評估。這是否意味小三通復航可能生變？指揮中心發言人莊人祥今（14）日僅回應，小三通重啟與否要看中國疫情與離島醫療量能兩關鍵，但中國疫情評估確實有難度。

王必勝昨天深夜發文指出，中國公佈12/12 計 31 省市自治區新增 2,270 例確診(其中 153 例無症狀轉確診)及 5,181 例無症狀感染者。「2270+5181=7451，沒錯，只有7451例確診。」另外根據中國官方的數據，確診個案已經連續兩周下降，最高峰也才3萬多確診。

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王必勝文中直指，一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，這樣低的確診數字，這樣快的波段起伏，顛覆了世界對這個疾病的認知，只能說「厲害了，你的國」。

王必勝最後也提到，「對於我們而言，面對中國無法理解的疫情狀況，短期要再進一步做什麼交流的評估，實在太困難了」。時間點讓外界聯想是否是暗指小三通？

莊人祥下午被問及此事時僅回應，小三通是否重啟主要考慮兩個因素，第一是中國疫情與防疫措施是否改變，第二則是離島醫療量能等問題，會以這兩個主要問題進行討論。

▲▼指揮中心指揮官王必勝12/13赴金門視察。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝12/13赴金門視察。（圖／指揮中心提供）

莊人祥解釋，指揮官表達的是，中國疫情只看數字很難理解現在的狀況，像是為什麼出現發熱門診大排長龍，還有搶藥等現象都難以解釋，到了今天又多了「取消公布無症狀感染數」的新政策。

莊人祥解釋，像中國昨天僅新增2千多例確診個案，對比台灣則都還有1萬7千多例本土確診，數值明顯偏低。陸方一下子大幅度鬆綁防疫政策作法，也取消強制核酸鹼測，快篩陽性是否有登錄也難以掌握，就更難瞭解中國疫情到什麼程度。但是否意味中國疫情趨勢不明會影響小三通，莊人祥沒有正面回應。

另一方面，王必勝今天下午又發布臉書貼文，指今早邀請金門縣長當選人陳福海來指揮中心討論金門防疫相關議題。雙方對於未來金門航線開放的各種面向充分的交換意見，也討論了未來水頭碼頭納入CDC新版IHR強化防疫的合作。

▲▼王必勝邀請金門縣長當選人陳福海來指揮中心討論金門防疫相關議題。（圖／翻攝自王必勝臉書）

▲王必勝邀請金門縣長當選人陳福海來指揮中心討論金門防疫相關議題。（圖／翻攝自王必勝臉書）

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