10年最早「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐

▲冷空氣一波波，出現「雲街」 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，明天東北季風稍微增強，中部以北、東北部轉涼，降雨型態類似，除了南部地區以外，各地都有下雨機會。15日（周四）白天冷空氣減弱、16日（周五）有一波鋒面，接著17日（周六）入冬第一波寒流南下，各地氣溫明顯下降轉冷，影響到19日（下周一），夜裡清晨各地冷，預估馬祖7度，金門、中部以北、東北部8至9度，花蓮、南部11度，台東、澎湖12度，沿海空曠地區會再降3度。

氣象局預報，明天東北季風增強，迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，感受濕冷，其中基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢持續明顯，有大雨發生機會，中南部大致多雲時晴，但中部也有零星飄雨機會。溫度方面，清晨北台灣低溫略下降到14度，中南部及花東為16至18度，局部會再更低一些，感受都偏冷；白天北台灣仍在15度左右，整日溫度變化不大，中部及花東高溫為20至24度，感受偏涼，南部則可以達到27度。

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▲先濕冷後乾凍，入冬最強寒流新竹體感僅2度。（圖／中央氣象局）



氣象局指出，16日前高山皆有零星降雪機率，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，周末2天高山有局部降雪機率，若溫度、水氣條件配合，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。而這波寒流將成為近十年來最早的寒流，也是30年以來第3早到的寒流，僅次於1996、2010年。

15日白天起東北季風會稍微減弱，氣溫略回升，不過北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼，北部、東半部陰短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨機會。16日鋒面影響，水氣再增多，全台都有降雨機會，中部以北及東半部降雨較明顯，有較大雨勢發生機率，其中基隆北海岸及大台北仍可能有局部大雨。

氣象局示警，17日鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大，18日寒流影響，各地天氣非常寒冷；17日晚至18日清晨北台灣低溫普遍為8至10度，其他地區也只有10至12度，局部溫度都會再更低一些，到18日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷。不過水氣會逐漸減少，除了迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區零星降雨，18日轉乾、迎風面轉零星短暫雨，中南部山區仍有零星雨，而其他地區則為晴到多雲。

根據氣象局最新預報，新竹市17、18日兩天低溫下探9度，但體感溫度僅只有2、3度，感受極度寒冷，台北市也體感溫度只有4、5度。

▼氣象局一周天氣預報：

【12/14（周三）】一股冷空氣，迎風面濕涼微冷－

北海岸、大台北、宜蘭降雨時間長，有大雨發生機率。

中部有零星雨，南部為多雲。

中部以北3500公尺以上高山區有降雪機率。

【12/15（周四）】清晨仍涼冷，白天東北季風減弱，微幅回溫－

北海岸、大台北降雨時間長，有大雨發生機率。

中部、南部山區亦有零星雨，南部平地為多雲。

中部以北3500公尺以上高山區有降雪機率。



【12/16（周五）】鋒面影響，天氣不穩各地易雨－

北海岸、大台北仍雨，中部以北東半部雨增，皆須留意較大雨勢。

南部轉雨。

中部以北3500公尺以上高山區有降雪機率。



【12/17（周六）】鋒面通過、寒流南下，各地明顯降溫轉寒冷－

雨勢減緩、水氣仍稍多。

迎風面北宜間歇雨，花東局部雨。

中南部平地雨停轉多雲，山區仍有局部雨。

高山區水氣相對仍多，且愈晚愈降溫，降雪條件漸轉佳。3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。

氣溫一路下滑，午比晨冷。傍晚至入夜中部以北、東北部平地低溫將探10度以下，金馬氣溫也偏低，留意低溫特報。



【12/18（周日）】寒流影響，由濕冷轉乾冷，早、晚低溫皆顯著－

降雨轉零星，僅北東半部偶雨。

中南部轉晴，山區雨後多雲。

上半天高山區仍有降雪機率，下半天轉晴，留意積冰或積雪。

雨雖緩，寒流發威，整天天氣非常寒冷。

中部以北及宜花平地易有10度以下低溫，且部分平地白天氣溫仍不超過12度，長時間偏冷，留意低溫特報。



【12/19（下周一）】寒流減弱，氣溫緩步回升，整天仍偏冷－

各地大多晴到多雲，北、東半部零星雨。

高山區天氣穩定，但仍需留意積冰、霧淞、結霜等現象。

清晨、夜晚平地仍有局部10度以下低溫發生機率。