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「電擊殺死新冠病毒」無聊男臉書貼文宣傳療效　隨便唬爛下場慘了

▲▼社群網站，社群，臉書，網路行銷。（圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

▲男子在臉書貼文宣稱可以電擊殺死新冠病毒。（示意圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子在2020年3月新冠肺炎爆發之初，在臉書上貼文宣稱「我打敗了新冠病毒」，表示可以用電擊的方式，電死病毒，約1個月就可以殺死新冠病毒，貼文事後被警方網路巡邏發現，報請檢方偵辦、起訴，法院審理後，依散播嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，處罰金2萬元。

判決指出，新冠肺炎在2020年初爆發後，衛福部在2020年1月15日公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第5類法定傳染病，陳男則是在2020年3月14日下午5時許，於臉書貼文表示，「新冠病毒打敗了全世界，我打敗了新冠病毒」，內容表示用8安培電壓可以電擊3600億個新冠病毒×1/4，約為0.15毫克×1/4病毒量，如此一來，人體細胞不會被電死，但病毒會被電死，約一個月就可以治癒新冠肺炎。而且，還沒有任何副作用。

貼文在警察網路巡邏時發現，認為陳男的貼文屬不實訊息，因此報請檢察官偵辦、起訴。

法院審理時，陳男矢口否認犯行，他辯稱曾經以這種方式電擊過流感病毒，這些論述都只是理論，他以演繹法跟歸納法研判新冠肺炎是可以用這個方法治療，臨床上的實驗流感病毒是有效的，所以他發明這個電流搭配標準療法訂出來的數據，才發表貼文。

陳男主張，貼文內容是依中國古籍藥典、醫典萃取出來，也治療過好幾個類似案例，或是比新冠肺炎還嚴重的案例，他的方法是非常有醫療效果。

法官認為，陳男在警詢承認在臉書貼文，但實際上沒有接觸過新冠肺炎的病患，沒有臨床經驗，僅是推論，不是說有什麼依據或文獻資料，而且他沒有醫師執照，也沒有醫事從業人員相關證照，宣稱貼文確有療效是臨訟卸責之詞，因此依散播嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，判處他罰金2萬元，全案還可上訴。

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