爆私密片外流！JKF女郎華華325字聲明「曬激吻照」：真相已不重要

▲JKF女郎華華在臉書貼出一張照片發表聲明。（圖／翻攝臉書）
記者葉國吏／綜合報導
網紅推手圤智雨日前自爆收到JKF女郎華華被外流的私密片，引發廣大討論。沉默數日後華華首度在臉書發出325字聲明，直言「事實真相是什麼？已經不重要，重要的事是吸引大家眼球。」
圤智雨日前自爆收到JKF女郎華華被外流的私密片，並質疑「男主聲音好耳熟，是黑先生的聲音嗎」。由於華華是黑男影片的固定班底，難免引起網友猜測。
華華在11日臉書發文指出，「事實真相是什麼？已經不重要，重要的事是吸引大家眼球，讓大家一直想看下去，製造話題紛爭最好，有討論度就達成了目的。」
▲圤智雨發文稱華華私密片外流。（圖／翻攝自華華IG）
華華表示「希望你們開心，帶給你們娛樂，這時候用什麼社會道德來檢視我們的『你們』才有問題吧？」以下聲明全文：
此圖為2015還是2016的作品集
作品中的對象是位男模。我們詮釋情侶拍攝????就像婚紗拍攝樣本，需要男方新郎和女方新娘模特兒一樣。
我只能說：
我們的工作，就是個表演者，所有的藝人、歌手、談話節目、YouTuber、帶給你開心的人、魔術、雜耍…..等等，
正如你從前看的
「玫瑰瞳鈴眼」、「藍色水玲瓏」、「紫色蔓陀蘿」
到至今還有的「戲說台灣」又或是八點檔，
通通由所謂的「導演」所編曲，
⭐️事實真相是什麼？已經不重要，重要的事是吸引大家眼球⭐️讓大家一直想看下去，製造話題紛爭最好，有討論度就達成了目的，
????也請求現今的記者朋友們，不要經常濫用這點，來污衊我們努力發展起來的女孩們，我們只是在努力的做好我們「表演者」的工作罷了。
希望你們開心，帶給你們娛樂，這時候用什麼社會道德來檢視我們的「你們」才有問題吧？
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