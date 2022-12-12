桃園八德區大湳森林公園　112年4月底全區開放使用

▲市長鄭文燦視察「八德區大湳森林公園」工程進度。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日前往「八德區大湳森林公園」視察工程進度表示，大湳森林公園第一期工程於109年6月開工，第二期工程於111年5月開工，預計12本月底開放北營區，112年4月底全區開放使用；也是市府打造一處獨一無二、兼具保水防洪減災、自然生態復育、在地文化傳承的森林公園。

大湳森林公園總面積約16.6公頃，喬木數量約4,832株，係以生態為基礎的公園，規劃透過生物庇護所、生態體驗場域、生活交流場所等三大目標，營造出人與自然間和諧交流的場域，進而對基地生態提出最高的尊重、對市民提供環境教育的場所。

▲▼市長鄭文燦視察「八德區大湳森林公園」工程進度。（圖／工務局提供）

大湳森林公園景觀工程第一期以基礎建設為主，包含滯洪池、生態造景、造林植栽、木棧道、管線系統(電線、循環水路、排水系統等)及平面停車場等工程；第二期以設施設備為主，包含景觀設施(階梯/平台/座椅/景石/涼亭...)、綠美化工程(灌木/草皮/水生植栽)、管線系統(澆灌系統、自來水工程、監視系統、照明系統)等工程。

景觀工程更是以尊重生態資源、思考如何達到基地保水防洪減災、自然生態復育、及與在地文化連結等設計概念下，以低衝擊開發方式施作中央水池、林間草澤、滯洪池等空間場域，舊有廳舍透過建築物再利用、減少碳足跡成為本案亮點特色，除已開館的桃園市立圖書館兒童玩具圖書館及八塊厝民俗藝術村外，將陸續建置市民活動中心、桃園惜食基地、遊客中心等，以滿足不同使用需求。

大湳森林公園採分區施工，為優先開放提供民眾使用，兒童玩具圖書館於去(110)年4月4日開放營運，八塊厝民俗藝術村於今(111)年10月22日開放營運，目前開放2/3面積之園區場域，其餘工區仍封閉繼續施工中。