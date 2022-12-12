女學生3樓跳下大喊「我不活啦」　英勇哥飛撲當肉墊...趕上了！

▲中國江蘇有一名女子跳樓。（圖／翻攝自九派新聞）

圖文／CTWANT

真英雄！中國江蘇南通有一名女子，從3樓跳下，剛好被路過男子挺身相救，經緩衝後落地，隨後被送往醫院治療。

根據《九派新聞》報導，事情發生在12月12日，一名女子披頭散髮坐在3樓陽台上，大喊：「我不活啦！」後來一躍而下，很快地下方有一名藍衣男子飛撲過去當肉墊，躬身趴在地上，女子的身體落在其頭部及脖子的位置，隨後女子被送往醫院。

據了解，男子是小區的一名住戶，當時和往常一樣在附近閒晃，結果看到前面的住宅樓下圍滿了人，出於好奇心向前查看，一看發現3樓陽台坐著一名女子，正準備跳樓。儘管下面的人不停勸阻，但女子的臉十分絕望，隨時都會跳下來。

由於男子平常相當見義勇為、捨己為人，觀察女子的動作後，看到對方跳下，二話不說直接撲上去，充當人肉墊。小區工作人員坦言，如果不是這名男子，女子情況可能就嚴重了，至於女子身分？目前還是學生，仍在就學讀書。

▲男子馬上撲上去當肉墊。（圖／翻攝自九派新聞）

消息曝光後，掀起一番熱議，網友紛紛佩服：「救人一命，勝造七級浮屠」、「這兄弟也太猛了吧」、「這就是英雄！真是拿自己的命在救人！」、「真的是毫不猶豫！勇猛好人」，不過也有不少人認為，「當肉墊，說實話真沒必要」、「感覺男人有點莽撞，撲過去的時候如果砸到頸椎，後果很可怕的」、「還是要小心，會被砸死的」。

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