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為口腔癌阿嬤改良鼻胃管　台科大邱士軒設計奪金

▲台科大邱士軒。（圖／台科大提供）

▲台科大研究生邱士軒為罹患口腔癌阿嬤改良鼻胃管，設計作品獲金獎。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

為愛贏得金獎！台灣科技大學設計系碩士班學生邱士軒因為心疼罹患口腔癌的阿嬤，手術後靠鼻胃管進食不便，投入改良設計，研發出可以方便攜帶、控制流速與方便灌食等優點的灌食器套組，日前獲得全球最大規模的國際學生設計賽事「2022台灣國際學生創意設計大賽」產品設計類金獎。

「2022台灣國際學生創意設計大賽」產品設計類金獎，今年有來自66個國家及地區、867個校院系所，共1萬6749件海內外作品參賽，決選入圍率僅3.6%，獲獎率更低至0.4%，金獎可獲得25萬元獎金。

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邱士軒說，許多手術後的病人無法正常進食，需要裝設鼻胃管餵食，大約每2小時就要灌食液狀營養品，通過鼻腔，直達胃部，一天需要7至8次，而每次都要先倒水、再倒營養品、最後再倒一次水，雙手還要忙著控制流速，對老人家更是不便，因而想為飽受灌食之苦的阿嬤改良設計。

邱士軒的得獎作品「NGTF」(NasoGastric Tube Feeder)是一組友善餵食流程的灌食器套件，包含快拆的鼻胃內外管、灌食架、鋁箔包裝的營養素與水及抽器，其鋁箔包裝可快速安裝於灌食架上進行灌食，減輕家屬與醫護在灌食時，手部高舉和需雙手操控的負擔，此外，可收合與自行組裝並灌食的設計，讓病患能方便攜帶，減少外出的不便，也可透過轉環調整營養品的流速。

邱士軒說，目前「NGTF」只是個設計作品，雖經過不停優化的成果，但仍有許多商品化的限制，包括售價可能過高、屬於二級侵入性醫療器材核准較困難等，目前已開設工作室，希望能在課業之外，多吸取社會經驗。

▲台科大邱士軒。（圖／台科大提供）

▲台科大研究生邱士軒設計作品獲金獎。（圖／台科大提供）

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