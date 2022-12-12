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他被控殺妻坐牢　6年後驚見「老婆還活著」改嫁了！慘蹲18個月冤獄

▲▼印度婚禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 索努和阿爾蒂婚後不久阿爾蒂就消失。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起詭異的冤獄案，北方邦一名男子被控謀殺妻子罪名成立，坐牢18個月後獲釋，但他始終堅持自己是無辜的，直到事發6年後，他竟發現本該已經死亡的妻子根本還活著，且已經嫁給另一名男子。

綜合《印度斯坦時報》等報導，32歲男子索努（Sonu Saini）2015年被控謀殺妻子阿爾蒂（Aarti Devi），入監服刑18個月後獲得保釋，友人戈帕爾（Gopal Saini）則被視為共犯，坐牢9個月。

根據警方說法，2015年阿爾蒂25歲時，瞞著父親蘇瑞吉（Suraj Prakash Gupta）和索努成婚，阿爾蒂有天卻突然從北方邦馬圖拉縣城鎮沃林達文（Vrindavan）的租屋處消失。

蘇瑞吉遍尋不著阿爾蒂，向警方報案稱有智能障礙的女兒突然失蹤，後來他根據照片和衣物，指認一具女屍就是阿爾蒂，此案也在2016年3月朝謀殺方向偵辦。索努和另外2名男子被控犯案，逮捕他們的警察還獲得1.5萬盧比獎金。

索努和戈帕爾分別服刑18個月和9個月後保釋出獄，而索努獲釋後馬上找上警方，聲稱妻子在婚禮後幾天就為財產問題離開他。

他和戈帕爾都開始追查阿爾蒂的下落，經過6年終於在近日確認阿爾蒂還活著，和第二任丈夫住在拉賈斯坦邦，還發現阿爾蒂有2張出生日期不同的身分證。她11日已被警方拘留，正接受調查。

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