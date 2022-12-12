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世界氣候峰會埃及登場　中市府辦「2050淨零永續」論壇

▲▼世界氣候峰會今年在埃及舉行，台中市府擔任全台領頭羊角色，請來產官學界，以7大主題深入討論，共同實現「2050淨零永續」目標。（圖／台中市政府提供，下同）

▲世界氣候峰會今年在埃及舉行，台中市府擔任全台領頭羊角色，請來產官學界，以7大主題深入討論，共同實現「2050淨零永續」目標。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府今（12）天在市府舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，以「2050淨零永續」為主軸，從國際零碳趨勢、零碳產業、零碳環境、永續建築、韌性城市、智慧交通及全民綠生活等7大主題，邀請環保署、學界、業界集思廣益，找出對策，過程中不時火花激盪，帶來創意思考，今年第27屆氣候峰會（COP27）在埃及召開的同時，市府也擔負起全台領頭羊的角色，為地球盡份心力。

▲▼世界氣候峰會今年在埃及舉行，台中市府擔任全台領頭羊角色，請來產官學界，以7大主題深入討論，共同實現「2050淨零永續」目標。（圖／台中市政府提供，下同）

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論壇由秘書長黃崇典主持，並與產官學各界進行綜合討論，黃崇典表示，氣候變遷議題已從京都議定書到巴黎協定，台中市擔任全台領頭羊的角色，對於氣候議題蒐集國際建議並且舉行論壇，希望重新檢視台中市發展永續零碳城市對策。

▲▼世界氣候峰會今年在埃及舉行，台中市府擔任全台領頭羊角色，請來產官學界，以7大主題深入討論，共同實現「2050淨零永續」目標。（圖／台中市政府提供，下同）

黃指出，市府對於永續零碳相當重視，2014年就已公佈「台中市發展低碳城市自治條例」，並在市長盧秀燕任內推動「藍天白雲計畫」、「光電四倍增」、「iBike2.0倍增計畫」、「美樂地計畫」等政策，強力打造低碳好空氣的生活環境。

台中市今年1至11月PM2.5濃度13.0微克，較去年同期下降4.0微克，且低於全國PM2.5濃度13.1微克，11月單月PM2.5濃度15.1微克，為10年來最低。

此外，配合中央能源轉型政策，市府推動公有屋頂設置太陽能、公告用電大戶裝置再生能源10%、資源循環發電、LED智能路燈換裝等125項能源轉型計畫，為了達成2050淨零排放目標，市府在今年4月發表台中市淨零碳排路徑，目前正在進行「台中市發展低碳城市自治條例」修法，希望公私協力推動ESG，提升綠能、綠覆率，並且構思零碳建築、交通及生活轉型，讓空氣、環境變得更好，打造更宜居的城市。

要了解一個城市如何減碳，必須從城市的碳盤查開始，台中市每年的碳排放量大約3354萬公噸，其中以工業部門排放佔比64.74%、住商部門佔20.22%及交通部門佔14%，為台中市主要的碳排放源，掌握排碳關鍵才能對症下藥，因此工業部門的主要重點為用電大戶及新闢工業區光電建置規範，並且輔導產業轉型，成立ESG輔導團，落實碳盤查及減碳。

在住商減碳部分，市府透過城市規劃或開發階段，導入近零碳建築概念及智慧節電，讓都市有效降溫，綠地持續增加，如公墓轉型公園，人均綠地面積評比六都第二；在交通減碳部分，市府積極發展軌道運輸，目前台中市已有公車雙十吃到飽、廣設自行車租賃站，完善大眾運輸最後一哩路。

環保署前署長魏國彥建議，城市治理的角度，可結合以自然為本的方案，來因應氣候變遷挑戰；台中精機公司永續長謝容分享企業零碳轉型的方式；逢甲大學教授曾梓峰暢談先進城市永續建築的發展；台大教授李鴻源則以韌性城市新思維為題，為政府、企業注入永續動能；逢甲大學教授林良泰則提及整合智慧化交通系統，打造人本低碳交通環境，

永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，市府目前正在修訂「台中市發展低碳城市自治條例」，目前計8章64條，特別辦理3場次論壇，邀請產、官、學的專家聚焦法條內容進行深度交流，逐條審視，讓自治條例內容更加完善。

今日論壇活動，除黃崇典、黃晴曉以外，一級主管都與會，包含環保局長陳宏益、交通局長葉昭甫、建設局長陳大田、農業局長蔡精強等20人出席，顯見市府主管的高度重視。

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關鍵字：

埃及峰會低碳中市府

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