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男隆鼻竟死亡！整形名醫連串疏失害「惡性高熱」　檢請求從重量刑

▲▼葳亞娜診所的整形名醫陳威宇遭控醫療疏失釀死，家屬落淚指控3大疑點。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子接受麻醉作隆鼻手術，發生罕見的「惡性高熱」死亡。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

整形名醫陳威宇3年前為湯姓男子進行隆鼻手術時，卻使用特殊麻藥，又未依《特管條例》聘麻醉醫師全程在場監控，導致湯男因麻藥導致「惡性高熱」，2個半小時後才被發現高燒43.6度，陳威宇緊急借調解藥卻又施打劑量不足，最後湯男慘死，雖然醫審會3度認為無過失，台北地檢署12日仍依麻醉醫學會函文，依過失致死罪起訴陳威宇和蕭姓女護理師，請求法院從重量刑。

台劇《麻醉風暴》曾演出麻醉醫師遇到最棘手的臨床狀況，病患可能因個人體質或家族遺傳等因素，在接受麻醉時發生「惡性高熱」，會使人體出現非常高的代謝反應，死亡率極高，除了麻醉前專業評估外，麻醉中隨時觀察心跳及呼出二氧化碳量等生理數值，且在發生狀況時即時救護，是避免悲劇的最重要環節。

事發時年僅20多歲的湯姓男子，因為聽說鼻子在面相中代表著財庫有關，為了增加財運，在2019年2月26日，前往台北市葳亞娜診所諮詢後，決定在3月4日花費14萬元，由桃園君綺診所院長陳威宇進行隆鼻手術。

湯男接受的這場手術使用了去極化之肌肉鬆弛劑Succhinycholine，吸入性麻醉isoflutrane，2種都是被確定會誘發「惡性高熱」的物質，依照《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(簡稱《特管條例》)，在進行這種全身性麻醉的美容醫學手術時，除了整形醫師，一定要麻醉醫師全程在場。

但陳威宇親自執刀，只委由蕭姓護理師為病患麻醉，並以每30分鐘的頻率，紀錄病患體溫，導致手術從下午約1點開始，直到3點半完成收拾醫材時，醫護觸碰到病患臉頰覺得太燙，測量體溫竟然已經高燒到43.6度。

▲▼整形名醫遭控醫療疏失釀死，家屬落淚指控3大疑點。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲湯男家屬曾提出麻醉同意書與手術同意書筆跡不同，質疑醫療過程有疏失。（資料照／記者邱中岳翻攝）

診所醫護討論後，並未將病患送醫，只是到處打電話，向大型醫療院所尋求Dantrolene藥劑支援，好不容易借到解藥後，陳威宇又沒有依照病患體重施打足量的130C.C.，只打了60C.C.，拖延導致陳威宇呼吸心跳停止，約4點15分由救護車載送到台北馬偕醫院時已不治身亡。

台北地檢署先前先將蕭姓女護理師違法幫病患麻醉，依違反《醫師法》起訴，後續等待醫審會進行鑑定結果，3度都認為陳威宇的醫療處置並無違失，偏偏病患家屬為了解兒子到底怎麼死的，申請藥害補助調查，衛福部竟然回函質疑，醫審會鑑定報告有問題，第3任承辦檢察官鄭少珏為此直接函詢麻醉醫協會。

麻醉專科醫師指出，要避免這種情形發生，除了需麻醉醫師在場，最好還要有監測病患呼出二氧化碳量的疑似，而當時麻醉護理師手製醫護紀錄，顯示病患心跳都維持在90上下，但實際上生理監視器所記錄到的，病患心跳早就已經飆高到每分鐘120下，檢察官最後認定陳威宇和蕭姓護理師分別觸犯違反《醫師法》、過失致死、業務登載不實等罪，起訴並請求法院從重量刑。

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