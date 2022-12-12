理科太太賣諮商筆記！衛生局：課程「涉1行為」恐違法、最重關2年

▲理科太太「賣諮商筆記」！衛生局：與網友互動恐違法、最重關2年。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai）



記者嚴云岑／台北報導

百萬YouTuber理科太太推出「諮商筆記」線上課程，引起專業人士反彈，更質疑尤其「諮商」牽涉醫療行為恐違法。台北市衛生局表示，開課後若接獲檢舉，將就網站進行調查，若發現未具資格者執行相關業務，將可依心理師法第42條，處2年以下有期徒刑，併科3萬以上15萬以下罰金；心理師若未報備或於非核可場所執行心理師業務，也可依同法裁罰，最高可處5萬元。

「理科太太的諮商筆記－從自我覺察到自我療癒」線上課程，以自身100多個小時接受諮商的經驗作為基底，儘管她強調「絕不觸及諮商」，但從課程大綱和6分鐘的介紹影片中，仍可發現許多爭議點。有心理師就出面發聲，期望民眾不會因此被誤導，心理系出身的蘇打綠吉他手劉家凱，11日也對此發表看法，並將心理諮商比喻成「談戀愛」，直言「治癒自己是不會有捷徑的」。

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台北市衛生局心理衛生科技正黃思維表示，從目前得到的消息來看，理科太太做法的確遊走在法律邊緣，雖然尚未調查是否違反具體事證，但觀感的確不太好。

由於理科太太課程是在「好學校」平台募資，部分課程提供「作業區」或「互動專區」，讓購買者繳交作業並由授課者回應。被問及若理科太太提供此作為，是否涉及違法？黃思維提到，若網站不具心理治療所、諮商所資格卻使用類似名稱，恐涉及違反心理師法第22條第2項，裁罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

若理科太太在課程中提供涉及醫療行為的互動，則違反未具心理師資格執行相關業務，可依同法對開課者處2年以下有期徒刑，併科3萬以上15萬以下罰金；就算理科太太請心理師協助在平台上回答，心理師也恐因未報備核可場所執行業務，依心理師法第10條，處1萬元以上、5萬元以下罰金。

黃思維另表示，除非接獲檢舉，否則衛生局不會主動對課程進行調查，一旦查獲違規，也會要求將課程下架。台北市衛生局心理衛生科科長陳小燕也建議，若民眾有情緒問題，建議應求助專業的諮商心理師協助。

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