17年前垃圾車驚見無頭女屍　「苦」字神準預測20天破案

▲拾荒者在垃圾子車內發現裝有屍塊的旅行袋，警方獲報到場採證。



圖文／鏡週刊

17年前，2名拾荒者在苗栗頭份交流道旁、某國小的垃圾子車內，發現1個全新的旅行袋，當時天色昏暗，其中1人開啟手電筒照向旅行袋，另1人則打開袋子往裡面看，沒想到看的人突然連退好幾步，原來，袋子裡裝了被分屍的屍塊，相當恐怖。

鑑識人員到場，發現屍塊被4層黑色塑膠袋包覆，僅有軀幹，沒有頭跟手腳，從生殖器外觀確認死者是女性。鑑識人員還發現，屍塊切割得很平整，一度懷疑凶手是醫生或屠夫；至於包覆屍塊的塑膠袋因受血水影響，並未採到指紋。

▼王姓電腦工程師（左）殺害妻子（右）後分屍，遭判15年。



此案當時唯一線索只有屍塊跟旅行袋，為了盡快確認死者身分，警方公布包括年齡介於30到40歲間、身高約170公分、微胖，血型A型等。當時1名記者說要幫偵查隊長測字，隊長稱案情沒有進度，心中只有一個「苦」字，記者聽完告訴隊長：「20天後會破案！」並解釋把苦字拆開來看，上面是二十，下方是開口，意思就是「二十天後會開口笑」，大家聽完後沒人相信，認為記者說笑自娛。

▼賣場監視器拍下王男（箭頭處）買旅行袋離開的畫面，成為關鍵證據。



警方後來發現，裝屍塊的旅行袋幾乎全新，「范倫鐵諾」品牌字樣上的膠膜還沒撕掉，該款旅行袋只在新竹以北的賣場販售，立即派人調取各賣場交易資料，發現桃園1處賣場恰好有1筆購買紀錄，購買者在2月5日凌晨1點進入賣場，另買了大型黑色塑膠袋、美工刀、清潔劑、手套等物品，與分屍案的線索相符。

▼記者用偵查隊長說的「苦」測字，神準預測20天後破案。



警方事後在桃園找到1名王姓電腦工程師，他坦承與妻子起衝突，盛怒下將對方殺害分屍，之後載往新竹、苗栗棄屍，王男的2名未成年女兒也到庭作證，選擇原諒她們的父親，還訴說過去母親多項家暴行徑，向法官要求「想抱抱我爸爸」，讓法庭上的所有人動容。王還曾寫信向警方致歉，因自己衝動，讓警察無法回家過年，令警方印象深刻。法官最後將王輕判15年定讞。

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