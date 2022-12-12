　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17年前垃圾車驚見無頭女屍　「苦」字神準預測20天破案

拾荒者在垃圾子車內發現裝有屍塊的旅行袋，警方獲報到場採證。（東森新聞提供）

▲拾荒者在垃圾子車內發現裝有屍塊的旅行袋，警方獲報到場採證。

圖文／鏡週刊

17年前，2名拾荒者在苗栗頭份交流道旁、某國小的垃圾子車內，發現1個全新的旅行袋，當時天色昏暗，其中1人開啟手電筒照向旅行袋，另1人則打開袋子往裡面看，沒想到看的人突然連退好幾步，原來，袋子裡裝了被分屍的屍塊，相當恐怖。

鑑識人員到場，發現屍塊被4層黑色塑膠袋包覆，僅有軀幹，沒有頭跟手腳，從生殖器外觀確認死者是女性。鑑識人員還發現，屍塊切割得很平整，一度懷疑凶手是醫生或屠夫；至於包覆屍塊的塑膠袋因受血水影響，並未採到指紋。

▼王姓電腦工程師（左）殺害妻子（右）後分屍，遭判15年。

王姓電腦工程師（左）殺害妻子（右）後分屍，遭判15年。（翻攝畫面）

此案當時唯一線索只有屍塊跟旅行袋，為了盡快確認死者身分，警方公布包括年齡介於30到40歲間、身高約170公分、微胖，血型A型等。當時1名記者說要幫偵查隊長測字，隊長稱案情沒有進度，心中只有一個「苦」字，記者聽完告訴隊長：「20天後會破案！」並解釋把苦字拆開來看，上面是二十，下方是開口，意思就是「二十天後會開口笑」，大家聽完後沒人相信，認為記者說笑自娛。

▼賣場監視器拍下王男（箭頭處）買旅行袋離開的畫面，成為關鍵證據。

賣場監視器拍下王男（箭頭處）買旅行袋離開的畫面，成為關鍵證據。（東森新聞提供）

警方後來發現，裝屍塊的旅行袋幾乎全新，「范倫鐵諾」品牌字樣上的膠膜還沒撕掉，該款旅行袋只在新竹以北的賣場販售，立即派人調取各賣場交易資料，發現桃園1處賣場恰好有1筆購買紀錄，購買者在2月5日凌晨1點進入賣場，另買了大型黑色塑膠袋、美工刀、清潔劑、手套等物品，與分屍案的線索相符。

▼記者用偵查隊長說的「苦」測字，神準預測20天後破案。

記者用偵查隊長說的「苦」測字，神準預測20天後破案。（示意畫面）

警方事後在桃園找到1名王姓電腦工程師，他坦承與妻子起衝突，盛怒下將對方殺害分屍，之後載往新竹、苗栗棄屍，王男的2名未成年女兒也到庭作證，選擇原諒她們的父親，還訴說過去母親多項家暴行徑，向法官要求「想抱抱我爸爸」，讓法庭上的所有人動容。王還曾寫信向警方致歉，因自己衝動，讓警察無法回家過年，令警方印象深刻。法官最後將王輕判15年定讞。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
魔獸生日趴「台灣女神歌手」現身！狂歡合照曝光
56歲男子擁「超級抗體」！　血液能殺死新冠病毒
快訊／蔣萬安公布小內閣名單　副市長、都發局、交通局、捷運局曝
赴日旅遊再等等？　他列3大缺點卻喊「現在去最好」
鋼琴辣妹緊身衣擋不住「超兇身材」　本尊身分曝
超商今「中杯拿鐵買3送3」！　可寄杯、冷熱互換

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是酒駕！台中男撞倒機車衝上分隔島　騎士小腿骨折送醫

移工遇臨檢不能上廁所？警告知「失聯身份」秒懂了

上網購物詐網友買單！詐欺通緝犯「癡」泡芙遭逮…冰箱零食塞爆

南警動員威力掃蕩！人口販運、世足簽賭、肅槍販毒犯罪全都抓

南投首例！癡情男半夜闖房間示愛18歲少女　遭跟騷法判拘30天

販毒遍及中部！苗栗警街頭強力攔查　破窗逮2嫌搜出槍毒

17年前垃圾車驚見無頭女屍　「苦」字神準預測20天破案

試婚6天突被告知「我們分開吧」　人妻求償88萬1原因敗訴

快訊／國3南向汐止段「4車追撞」！　車流回堵逾5km紫爆

超商店員壞壞國中少女1次就懷孕　遭索賠400萬！結局曝光

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

又是酒駕！台中男撞倒機車衝上分隔島　騎士小腿骨折送醫

移工遇臨檢不能上廁所？警告知「失聯身份」秒懂了

上網購物詐網友買單！詐欺通緝犯「癡」泡芙遭逮…冰箱零食塞爆

南警動員威力掃蕩！人口販運、世足簽賭、肅槍販毒犯罪全都抓

南投首例！癡情男半夜闖房間示愛18歲少女　遭跟騷法判拘30天

販毒遍及中部！苗栗警街頭強力攔查　破窗逮2嫌搜出槍毒

17年前垃圾車驚見無頭女屍　「苦」字神準預測20天破案

試婚6天突被告知「我們分開吧」　人妻求償88萬1原因敗訴

快訊／國3南向汐止段「4車追撞」！　車流回堵逾5km紫爆

超商店員壞壞國中少女1次就懷孕　遭索賠400萬！結局曝光

特斯拉年漲4次照樣大賣　福特逆向操作：要買趁早

又是酒駕！台中男撞倒機車衝上分隔島　騎士小腿骨折送醫

徐巧芯要拚2024立委　「國民黨到了世代交替的時候」

墾丁最推生魚片！爽嗑20片一張百元鈔解決　CP值鮮魚湯膠質滿滿

小感冒變大肺炎　神經疾病怎讓肺炎更致命？！

「台灣本田全車系」恐喊漲！HR-V、CR-V、Fit傳最高漲2萬

移工遇臨檢不能上廁所？警告知「失聯身份」秒懂了

葡萄牙出局後「C羅為何爆哭？」　前隊友曝真正原因是梅西

愛上小28歲女實習生　人夫帶她回家吃飯騙妻「我的下屬」

史上最強法國隊！有3人保持「史上第1」紀錄　有望再奪大力神盃

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

社會熱門新聞

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔慘遭聯結車輾斃

騎車抽菸被攔查　意外找到失散20年母親

夫送珠寶給小三！孕妻跪求別離婚

OL內衣被2賊先後偷走　網分析被推爆

阿兵哥客運露鳥DIY　她目睹1招神反擊

台61線砂石車閃機車翻覆　秒變火球

他壞壞少女1次就中　遭討400萬結局曝

竹北透天厝起火　男全身80％三度灼傷

基隆男偷火龍果免刑　法官千字文勸善

工頭墜4樓「掙扎打119求救」仍不治

才炫完自己去買便當　小5童和2姊被燒死

更多熱門

相關新聞

「5字頭國產車」絕跡　和泰總座說原因

「5字頭國產車」絕跡　和泰總座說原因

就在歲末年終之際，包括和泰汽車、裕日車、中華汽車等大型國產車商，也都先後宣布新年度車價調漲1到2萬元，漲幅約在1.5％到2.2%，進口車部分漲幅則更凶，像是市場最熱銷的休旅神車RAV4，一口氣就漲了4萬元。「這次連唯一售價低於60萬的豐田Vios，加上牌照稅後都撐不住，等於宣告國產車5字頭時代終結。」車商主管說。

OL內衣被2賊先後偷走　網分析被推爆

OL內衣被2賊先後偷走　網分析被推爆

假冒醫師混入醫院　她工作1年才被揭穿

假冒醫師混入醫院　她工作1年才被揭穿

廖科溢無預警閃婚爆「早有盤算」

廖科溢無預警閃婚爆「早有盤算」

林俊傑躲過災難！演唱會舞台「遭大風吹垮」慘狀曝光

林俊傑躲過災難！演唱會舞台「遭大風吹垮」慘狀曝光

關鍵字：

鏡週刊分屍

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

C羅淚別世界盃首發聲

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

想買車要快！　明年全面大漲

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

乘客不會說話「預約2天後搭車」　他1舉動！逼哭千人

更多

最夯影音

更多
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面