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理科太太賣諮商筆記被罵翻！衛生局回應了：她很聰明

▲▼李怡貞暗諷理科太太撈過界。（圖／翻攝自Facebook／理科太太）

▲理科太太將100多小時諮商歷程當作課程來販售。（圖／翻攝自Facebook／理科太太）

文／中央社

YouTuber理科太太日前與線上平台合作，將自身100多小時諮商歷程化為課程販售，是否涉醫療行為引發熱議。北市衛生局官員指出，現階段要判斷理科太太販售課程是否違法有難度，若有民眾陳情並提供具體事證就會介入調查。

台北市衛生局心理衛生科長陳小燕告訴中央社記者，依據心理師法規定，具備心理師證書者才能提供心理諮商服務，但就新聞及相關課程資訊來看，理科太太相當聰明地透過強調「不會提供諮商或心理治療」來規避違法疑慮。

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陳小燕說，現階段要判斷理科太太販售這個課程是否違法有難度，未來若有民眾陳情並提供具體事證就會介入調查、進一步釐清，呼籲民眾若有諮商需求應尋求正確管道，接受專業且受過訓練的心理師引導。

理科太太12月初與線上學習平台Hahow合作，將過往2年接受100多個小時的心理諮商經驗，化為「理科太太的諮商筆記－從自我覺察到自我療癒」課程販售，理科太太在官網寫道：「我不是心理師不能幫你諮商，但我在諮商室的另一頭和自己搏鬥了100多個小時，我想以學姊的身分，分享我的筆記，陪你走過這一段。」

據線上平台介紹指出，內容預計為總時長150分鐘的錄播影音課程，由理科太太教授並錄製，課程中也會涵蓋實作練習、講義等幫助學習的延伸服務。原價為新台幣2499元，目前為早鳥72折優惠售價為1799元，短短10多天獲得逾2500人贊助，募資金額突破300萬元。

不過理科太太的課程引起討論，由於在台灣諮商屬於醫療行為，理科太太並未有相關證照，遭質疑是將心得標榜諮商來營利。Hahow在官網臉書滅火，指出課程內容本身不涉及心理治療，若學員有心理諮商需求，仍建議需尋求專業諮商心理師協助。

Hahow強調，這堂課程是以理科太太的諮商實踐經驗為主，「理科太太意識到認識自己、覺察情緒是件非常重要的事情」，並指出課程主要分享為「理科太太自身怎麼實踐自我覺察、並造成改變」，課程內容也經諮詢專業諮商心理師，並不會實質替學生諮商或心理治療。

Hahow期待透過這堂課程，能讓更多希望產生改變或需要幫助者，更容易踏出探索自己的那步，並表示接下來會釋出更多課程內容，讓大家更暸解課程細節。

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