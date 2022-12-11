國考前「快篩2條線」！他做一決定被讚爆：絕對會上榜

▲男子今年要參加國考，沒想到應試前確診。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者柯振中／綜合報導

111年度地方特考10日開考，此次吸引了超過4萬人報考。一名男子去年考試只差2分就上榜，豈料今年應試前「喉嚨癢癢的」，快篩後發現確診，當即下了決定，不到考場禍害眾人，暖心的舉動曝光後，讓不少網友直喊「明年一定上」。

這名男子在Dcard表示，去年差2分就能上榜，今年也準備得差不多，沒想到考前喉嚨癢癢的，拿快篩試劑進行篩檢，發現自己確診了，當即做了決定，不去參加考試。

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對於這項決定，男子也坦言，可能有人嘲諷「不快篩就是沒確診」等話語，但他希望對得起自己，也許同間試場的考生家中有年邁的長輩或年幼的小孩，如果隱瞞確診的事實，可能導致他人暴露在風險中，因此遭到傳染。

▼男子考試前喉嚨癢癢的，快篩後發現確診，果斷決定放棄今年考試。（示意圖／記者周宸亘攝）



男子提到，做了決定以後，他已經開始找工作，準備要一邊兼職一邊念書了，雖然對於自己的行為，他不曉得是對是錯，但以後仍會繼續堅持，「也許這個社會最欠缺的，就是善良跟同理心吧。」

這項決定曝光後，立即有不少人感到認同，也在貼文下出言稱讚，「我看到你明年上榜了」、「公職在你這種人身上，大家很放心」、「聰明也許是種天賦，但善良卻是種選擇。豈能盡如人意，但求無愧於心就好」、「做自己認為正確的事真的很難，你好了不起，辛苦了。希望你未來一切順利」、「公職最缺你這種善良的人了，開推！」

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