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一年最快降溫！下周「直逼寒流」全台有感12°C　更猛冷氣團灌頂

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲冷空氣一波波，黃海海面出現一片長條狀雲帶「雲街」 。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

冷空氣一波波，首波冷氣團報到！中央氣象局表示，未來一周東北季風不斷增強，北東感受涼冷，有局部大雨發生，「周三降溫，周六更冷」，下周末有一波大陸冷氣團來襲，水氣逐漸減少，但全台有感降溫明顯，各地都轉冷，中部以北低溫下探12度。天氣越來越冷，近期溫度逐日下滑速率是一年之中最快的時期。

東北季風強度更強，根據氣象局11日的衛星雲圖，冷空氣經過黃海海面時，出現一片長條狀雲帶「雲街」。災害預報士賈新興指出，依據歐洲模式預測，17日冷空氣預報有越來越強的趨勢，除了1024等壓線外，1032等壓線顯示也更靠近台灣，北風的分量更明顯，「這波真的要特別關注，根據單點預報來看，台北的溫度有可能直接掉到？度上下」。

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▼下周末冷空氣更強，2段式強降溫直逼「寒流」。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

氣象局預報，明天（12日）持續受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部容易降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較長時間，容易有局部大雨發生，中部雲量增多，也有零星降雨可能，南部則維持多雲到晴。溫度方面，台南以北及東北部低溫約15至17度，其他地區19、20度，白天高溫在北台灣也只有17、18度，整天感受濕涼，台中至台南、花蓮約22至24度，高屏及台東仍有25至27度。

未來一周大致為東北季風的環境，冷空氣一波波南下，天氣越來越涼冷，尤其周末的冷空氣將會更強。氣象局指出，14日至15日（下周三至四）清晨東北季風的強度更強，影響範圍也更廣，除了北台灣雨勢明顯、持續濕冷，其他地方溫度也會下降，特別是中部、東部局部地方的高溫也只有20度左右；之後東北季風短暫稍微減弱，到了17日（下周六）大陸冷氣團南下，18日（下周日）乾冷空氣南下，水氣明顯減少，各地轉冷，預計中部以北、東北部低溫下探12度，迎風面北東地區降雨會緩和許多。

天氣風險公司也分析，7天後、也就是18日，天氣將出現較大變化，預報模式顯示，有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低，但若成真，在冬天來說是很正常的事。總經理彭啟明指出，未來一周北方冷空氣強，冷高壓持續南下，預期周末有一波強冷空氣往南衝，大幅度轉彎，周末對台灣來說有低溫變化，且強度不弱，預期可能是入冬最強一波，月底可能還會有一波；要注意的是，未來二周負北極震盪，表示北極冷空氣守不住、放出來了，東北亞、北半球將會降溫明顯。

▼未來2周越來越冷，近日溫度下滑速率是一年最快時期。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

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