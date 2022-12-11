強冷空氣很可能達「寒流」等級！下周「急凍10°C↓」迎初雪

▲下周南下的冷空氣有望達到寒流等級。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

未來一周持續受東北季風影響，北部、東半部降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部大雨。周三有較強冷空氣南下，北部白天高溫只有15度。周六可能有寒流或冷氣團影響，台北有機會出現10度以下低溫，北部1500公尺以上高山有望降下初雪。

氣象局預報員葉致均表示，周四以前水氣偏多，北部、東半部降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區雨勢較為持續有局部大雨，周六以後水氣減少，各地天氣轉為乾冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周三、四有一股較涼冷空氣南下，白天溫度略降，北部、東北部整天約只有15到17度，中部、花蓮21到22度，早晚低溫中部以北、東北部15到16度，南部、花東17到19度。

▲▼未來一周溫度、降雨趨勢。（圖／氣象局）

周六將有大陸冷氣團以上等級冷空氣南下，氣象局目前預測中部以北、東北部低溫落在12到13度，其他地區14到16度，不過冷空氣強度可能再往上調整，挑戰強烈大陸冷氣團或寒流等級。若以此預報，周六清晨北部3000公尺以上高山有望下雪。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，主流模式多認為下周強烈冷空氣有很高的機會達到「寒流」等級，若達標台北將出現10度或以下低溫，主要影響時間為周六下半天到下周一上半天，如果溫度、水氣配合得宜，北部1500公尺以上的山區、宜蘭四季、南山、新竹新光部落等都有下雪機會。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！