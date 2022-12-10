吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請做好情緒管理

▲王鴻薇大直市場掃街拜票 。（圖／記者李毓康攝）



記者鄭佩玟／台北報導

台北市立委第3選區補選火熱開打，未料才剛開始短兵相接，媒體記者卻三番兩次遭民進黨參選人吳怡農無禮對待，昨天他終於出面公開道歉。對此，國民黨參選人王鴻薇今（10）日前往大直市場掃街，表示自己是媒體人出身，希望吳怡農是真心了解媒體人的辛苦，他應該要管理一下自己的情緒。

吳怡農自參選以來2度嗆記者，首度是3日參加民權國小校慶，不僅嚴重遲到，面對記者追問是否近年都沒參加校慶，吳怡農卻不理不睬。接著8日在首場政策發表會上，吳怡農也同樣未正面回答問題，還反酸記者「我還以為我在跟王鴻薇的發言人對話」。面對各界抨擊，他終於在昨天公開致歉，「過去這個禮拜許多互動上，造成媒體朋友不愉快、不舒服，跟大家說聲不好意思，未來會做得更好。」

對於吳怡農的道歉，王鴻薇今天前往大直市場掃街時，接受媒體聯訪表示，「自己是媒體人出身，知道媒體人的辛苦，吳怡農願為他對媒體不禮貌的行為道歉，個人表示肯定，但是希望他是真心了解媒體人的辛苦，他應該要管理一下自己的情緒。」

另外，前立委沈富雄近日評比吳怡農，滿分10分竟只給了3.5分。王鴻薇對此表示，沈大老（沈富雄）一向有獨到見解，對自己來說就是努力、全力衝刺，讓北松山、中山區選民幫自己打分數，來幫助自己當選、贏得勝利。