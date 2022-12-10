抖音「4K直播世界盃賽事」被告上法庭　遭控擾亂市場秩序

▲抖音因直播世界盃賽事被告。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

2022世界盃火熱進行之際，短影音平台抖音因直播賽事，被咪咕告上法庭。對此，抖音相關負責人表示，4K節目訊號是由大陸中央廣播電視總台提供，由明確的合同依據。

據《第一財經》報導，抖音和咪咕是大陸世界盃轉播的兩大平台。不過，近日咪咕將一紙非訴保全審查裁定書，遞至抖音。

民事裁定書要求，「被申請人北京微播視界科技有限公司立即停止在其微信公眾號、今日頭條、抖音平台中發布『在2022 年卡塔爾（卡達）世界杯期間為用戶提供全場次、4K 超高清免費直播世界杯賽事內容』的相關宣傳以及停止在其『抖音』平台上播放世界杯賽事時使用『超高清4K』標識。」

據悉，抖音APP是北京微播視界科技有限公司運營的產品之一。此前，抖音已獲得中央廣播電視總台2022卡達世界杯賽事轉播授權。

▲世足賽畫面。（圖／達志影像）

上海市浦東新區人民法院裁定書指出，該案申請人中國移動咪咕公司擁有卡達世界杯賽事的4K、8K 及以上訊號和 VR 訊號在網路和電信運營商領域所有渠道的獨家權利（除央視外）。

裁定書還指出，「抖音的行為可能構成虛假宣傳或擾亂市場競爭秩序的行為，損害申請人及消費者的合法權益，存在構成不正當競爭的可能性。」

對於上述訴訟，抖音法務相關負責人表示，抖音集團為2022年卡達世界杯持權轉播商，根據合作協議約定，世界杯賽事期間大陸中央廣播電視總台向抖音提供超高清（4K）節目訊號，「有明確的合同依據。」抖音集團將對相關禁令提起復議。