　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

太嗨了！26歲球迷熬夜看世足　隔天半身麻木「顱內大血管丟失」　

▲▼世界盃看到中風 。（圖／看看新聞、中青網）

▲小衛躺在病床上。（圖／中青網）

記者蔡儀潔／綜合報導

四年一度的世界盃令球迷興奮不已，不過，相繼傳出年輕人因熬夜看比賽而出現健康問題。湖南長沙26歲的男子就被驗出急性期缺血性中風，險些喪命。南寧也有一名20歲的男生在看球時突然倒地，送醫得知是中風了。

據《中青網》報導，小衛（以下均為化名）4日晚間熬夜看世界盃球賽，隔天醒來後發現左側肢體乏力、麻木，他一開始沒太在意，後來發現症狀越來越重，急忙就醫。

斷層掃描結果顯示，小衛的右側大腦中出現動脈栓塞。許順馳醫師查看後確定，「這是急性腦梗死！（急性期缺血性中風」；小衛已過了溶栓黃金時間，無法溶栓，存在顱內大血管丟失，需立即進行介入手術恢復顱內血流通暢，否則將出現大面積腦梗死，導致癱瘓，甚至危及生命。

醫師為小衛進行右側大腦中動脈支架取血栓術，手術順利完成。目前，小衛正在進行積極進行腦梗死康復治療。

▲▼世界盃看到中風 。（圖／看看新聞、中青網）

▲小浩與朋友一起看球賽。（圖／看看新聞、中青網）

無獨有偶，廣西南寧20歲的小浩近日在熬夜看球時，突然無法說話，右側手腳無法活動，因無法支撐自己的身體而跌倒在地；朋友見狀後，趕緊撥打了救護車電話。

醫院接診後，經初步診斷小浩是中風了。由於診治及時，小浩的言語功能和肢體活動能力都得到了恢復，目前他已經出院，正處於康復期。

醫師建議，年輕人要加強血管病防範意識，改變不良生活習慣，養成健康的生活方式，如戒煙酒、低鹽低脂清淡飲食，適量運動，保持作息規律，同時定期健檢，關注自己的血壓、血脂、血糖水平等，若出現問題及時治療。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
新北男賭世足賠慘！　2台百萬愛車遭3煞砸爛
一天掉12°C！　下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來
快訊／新北套房驚見「女乾屍」！　女兒伴屍半年
北市56年透天成「都更孤島」！　神秘屋主堅持不讓
2寶媽變火辣「性奴隸」服侍小王！　鹹濕對話曝
見高獲利財報　他3個月投資1700萬全噴光　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美軍援又軍售目的？　宋忠平：讓台灣過度依賴，烏克蘭已經如此

美眾院通過「百億軍援台灣」國防授權法　陸：堅決反對

太嗨了！26歲球迷熬夜看世足　隔天半身麻木「顱內大血管丟失」　

23歲妹「為愛遠嫁印度」下場悲劇！淚曝恐怖近況：沒被殺掉已感恩

2022陸網十大流行語揭曉　「栓Q，服了你老六」入榜

劉兆玄低調訪陸　兩岸企業家峰會「有共識」將推動電動車合作

李克強：隨著防疫十條落實　中國經濟增速將會持續回升

陸方艙一夜變「超級爛尾樓」？　衛健委：改成亞定點醫院

港專家：大陸選擇冬天放寬防疫　恐出現疫情「海嘯式爆發」

防疫急轉彎！陸專家：無症狀感染者「不是病人」

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

美軍援又軍售目的？　宋忠平：讓台灣過度依賴，烏克蘭已經如此

美眾院通過「百億軍援台灣」國防授權法　陸：堅決反對

太嗨了！26歲球迷熬夜看世足　隔天半身麻木「顱內大血管丟失」　

23歲妹「為愛遠嫁印度」下場悲劇！淚曝恐怖近況：沒被殺掉已感恩

2022陸網十大流行語揭曉　「栓Q，服了你老六」入榜

劉兆玄低調訪陸　兩岸企業家峰會「有共識」將推動電動車合作

李克強：隨著防疫十條落實　中國經濟增速將會持續回升

陸方艙一夜變「超級爛尾樓」？　衛健委：改成亞定點醫院

港專家：大陸選擇冬天放寬防疫　恐出現疫情「海嘯式爆發」

防疫急轉彎！陸專家：無症狀感染者「不是病人」

布衣升級不一般結訓展成果　王鑫基期許祝福

華航11月營收月減1.95%、年減20.23%　主因部分貨運需求重回海運

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

證交所12日審查泓德能源上市案　創新版第2家掛牌企業將到來

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

嗆養貓別回家！1周後阿公阿嬤「示範親乖孫」　過來人揭狠心真相

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

洗衣機漂詭異物！房客入住1周「每晚全身癢爆」　一翻床墊崩潰

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

大陸熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

快訊／台水產品99.9％全軍覆沒！

童頭塞電鍋下場悲劇　影片笑翻網

遭公公鐵鏟爆頭！失聰人妻臉掛血瀑布驚恐求救

酒後遭輪流性侵！少女慘死旅館身分曝光

直擊！北京賣屏東午仔魚　

中國影響力指數 台灣媒體受影響程度世界第一

世足運彩賺12萬！他嫌少衝彩券行砸店

小姨背拐賣外甥黑鍋　他22年後現身曝真相

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

廣東前公安廳長李春生主動投案 曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

OL「每天準時下班」遭關切　網：要給加班費？

23歲妹為愛遠嫁印度！淚訴近況沒被殺掉已感恩

澳門全面取消入境後核酸、快篩要求　台灣入境維持5天集中隔離

更多熱門

相關新聞

世足8強淘汰賽！運彩「最新賠率」飆破500　銷售額逾63億

世足8強淘汰賽！運彩「最新賠率」飆破500　銷售額逾63億

2022卡達世界盃休兵兩天後，今（9）日晚展開8強淘汰賽，不讓分最高賠率超過7倍，但因為玩法多元，挑戰「正確比數」最高賠率超過500倍，台灣運彩也公布最新銷售金額，截至12月7日世界盃累計銷售63億。

世足8強「冠軍相」！　彩券行點名法國、巴西

世足8強「冠軍相」！　彩券行點名法國、巴西

世足8強開踢！小哥哥砸8萬託女友幫買彩券　猜中可爽抱14.4萬

世足8強開踢！小哥哥砸8萬託女友幫買彩券　猜中可爽抱14.4萬

日足全心拚搏　團結了球員與球迷

日足全心拚搏　團結了球員與球迷

邱勝翊也瘋世足運彩想賺錢！

邱勝翊也瘋世足運彩想賺錢！

關鍵字：

世足世界盃2022世界盃卡達世界盃熬夜熬夜看球

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

快訊／王大陸認愛大馬女神！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面