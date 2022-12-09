太嗨了！26歲球迷熬夜看世足　隔天半身麻木「顱內大血管丟失」　

▲小衛躺在病床上。（圖／中青網）

記者蔡儀潔／綜合報導

四年一度的世界盃令球迷興奮不已，不過，相繼傳出年輕人因熬夜看比賽而出現健康問題。湖南長沙26歲的男子就被驗出急性期缺血性中風，險些喪命。南寧也有一名20歲的男生在看球時突然倒地，送醫得知是中風了。

據《中青網》報導，小衛（以下均為化名）4日晚間熬夜看世界盃球賽，隔天醒來後發現左側肢體乏力、麻木，他一開始沒太在意，後來發現症狀越來越重，急忙就醫。

斷層掃描結果顯示，小衛的右側大腦中出現動脈栓塞。許順馳醫師查看後確定，「這是急性腦梗死！（急性期缺血性中風」；小衛已過了溶栓黃金時間，無法溶栓，存在顱內大血管丟失，需立即進行介入手術恢復顱內血流通暢，否則將出現大面積腦梗死，導致癱瘓，甚至危及生命。

醫師為小衛進行右側大腦中動脈支架取血栓術，手術順利完成。目前，小衛正在進行積極進行腦梗死康復治療。

▲小浩與朋友一起看球賽。（圖／看看新聞、中青網）

無獨有偶，廣西南寧20歲的小浩近日在熬夜看球時，突然無法說話，右側手腳無法活動，因無法支撐自己的身體而跌倒在地；朋友見狀後，趕緊撥打了救護車電話。

醫院接診後，經初步診斷小浩是中風了。由於診治及時，小浩的言語功能和肢體活動能力都得到了恢復，目前他已經出院，正處於康復期。

醫師建議，年輕人要加強血管病防範意識，改變不良生活習慣，養成健康的生活方式，如戒煙酒、低鹽低脂清淡飲食，適量運動，保持作息規律，同時定期健檢，關注自己的血壓、血脂、血糖水平等，若出現問題及時治療。