跨世代金獎校友返世新　歡聚敘舊笑稱獎座擺滿整面牆

▲ 歡慶世新廣電系校友陳潔瑤、詹京霖獲得金馬大獎，世新大學校長陳清河邀請跨世代校友返母校歡聚敘舊。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

堪稱第59屆金馬獎最大亮點，最佳劇情片與最佳導演兩大獎皆由世新大學廣播電視電影學系校友領走，好消息令全校師生與各界校友歡欣鼓舞。世新大學校長陳清河昨（8）日以大家長與廣電系學長身分，特邀導演、監製與世新廣電學友會理監事等人返母校歡聚敘舊，現場集結知名導演虞戡平、瞿友寧、電影監製梁宏志、《哈勇家》導演陳潔瑤、《一家子兒咕咕叫》導演詹京霖，與學友會理事長田麗雲、榮譽理事長唐台齡等人，難得跨越世代的「世新幫」同聚一堂，彼此笑稱在座拿過的金鐘獎、金馬獎數量能擺滿大禮堂整面牆！

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▲ 世新大學校長陳清河（左四）邀請跨世代的校友們在廣電大樓前合影留念。

「含金量」超高的與會貴賓，更有多位已獲得傑出校友的榮譽，卓越成就不斷擦亮世新大學的金字招牌！世新校友陳潔瑤首獲金馬獎，成為史上第五位女性導演獲獎，更創下首位台灣女導演奪下此獎的金馬紀錄。她與《哈勇家》的監製梁宏志、瞿友寧不僅合作多年，在校時就建立好情誼，會上更分享當年學長、學妹的趣味互動；而梁宏志與瞿友寧所監製、拍攝的電影和電視劇，不僅屢屢入圍國際影展，也幾乎年年都能在金鐘、金馬的典禮上看見他們的身影。擁有12座廣播金鐘獎的田麗雲表示，世新廣電學友會希望能藉此機會啟動來年美麗願景，為各位校友和學弟妹提供更多交流機會與活動。

畢業自世新廣電系研究所的詹京霖，目前也在系上擔任助理教授，執導新作《一家子兒咕咕叫》獲得金馬獎13項提名，最終榮獲最佳劇情片以及最佳新演員。領獎時，詹京霖特別感謝也將掌聲獻給幕後團隊，因為有團隊的支持才能完成這部片；餐敘上他也表示，世新一直給他同樣的感受：「我真心喜歡這個學校，我所有的起點都在世新，也很感謝世新的學長姐們、前輩們一直為學弟妹鋪路、給予幫忙。」

他分享，過去曾獲得虞戡平學長的劇本指點，也從梁宏志學長的公司接拍過多部廣告案，讓他能一直在電影的道路上耕耘。瞿友寧也呼應指出，他在世新感到最快樂的事情之一，就是學校與業界的交流非常活絡，也是他一度回到世新教書的原因。

▲ 新作獲金馬最佳劇情片的導演詹京霖（右），過往創作曾受資深導演虞戡平（左）指點，令他受益良多。

當天一早從花蓮趕來世新的虞戡平指出，一路看著母校成長轉型，呼應時代持續蛻變，不間斷地為學生建設校園，校友們也持續以卓越成就榮耀母校，都讓他與有榮焉，看好世新培育表演藝術人才的規劃，對往後發展與表現期待不已。自華視開播即擔任兒童節目製作人與導播的唐台齡，獲獎無數的她擁有5座金鐘獎，她指出母校去年底落成佔地470坪的LVS智能攝製基地，令傳播業界驚艷不已，也大讚學弟妹很有福，在學期間就有機會使用尖端設備，接觸最先進的虛擬製作流程。

席上也慶祝世新廣電系主任葉基固榮升教授，他表示，每次在大學博覽會、迎新宿營或系週會上，他最常講的那句話「我們是地表上最強悍的世新大學廣電系！」就是因為每年有校友們「驚人的成績，傲人的成就，才會讓我們廣電系越來越強」，也讓他站在教學第一線更有自信，「我們看到每個孩子經歷過自己的家庭革命，家長對於孩子能夠念國立大學卻到了私立學校的釋懷與理解，所以我們給他最強的設備與師資，這也是行政團隊一直很認真在做的。」

校長陳清河也表示「以世新人為榮」，邀請跨世代的校友們在廣電大樓前合影留念，該大樓已是校園內最老舊的建物，見證歷代廣電系學生的喜怒哀樂與回憶，也代表了以團結與向心力聞名各領域的「世新幫」，在外打拚總會互相幫助、前輩提攜後輩的優良精神。