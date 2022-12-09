　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨世代金獎校友返世新　歡聚敘舊笑稱獎座擺滿整面牆

圖一：歡慶世新廣電系校友陳潔瑤、詹京霖獲得金馬大獎，世新大學校長陳清河邀請跨世代校友返母校歡聚敘舊。（圖／世新大學提供）

▲ 歡慶世新廣電系校友陳潔瑤、詹京霖獲得金馬大獎，世新大學校長陳清河邀請跨世代校友返母校歡聚敘舊。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

堪稱第59屆金馬獎最大亮點，最佳劇情片與最佳導演兩大獎皆由世新大學廣播電視電影學系校友領走，好消息令全校師生與各界校友歡欣鼓舞。世新大學校長陳清河昨（8）日以大家長與廣電系學長身分，特邀導演、監製與世新廣電學友會理監事等人返母校歡聚敘舊，現場集結知名導演虞戡平、瞿友寧、電影監製梁宏志、《哈勇家》導演陳潔瑤、《一家子兒咕咕叫》導演詹京霖，與學友會理事長田麗雲、榮譽理事長唐台齡等人，難得跨越世代的「世新幫」同聚一堂，彼此笑稱在座拿過的金鐘獎、金馬獎數量能擺滿大禮堂整面牆！

圖二：世新大學校長陳清河（左四）邀請跨世代的校友們在廣電大樓前合影留念。（圖／世新大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新大學校長陳清河（左四）邀請跨世代的校友們在廣電大樓前合影留念。

「含金量」超高的與會貴賓，更有多位已獲得傑出校友的榮譽，卓越成就不斷擦亮世新大學的金字招牌！世新校友陳潔瑤首獲金馬獎，成為史上第五位女性導演獲獎，更創下首位台灣女導演奪下此獎的金馬紀錄。她與《哈勇家》的監製梁宏志、瞿友寧不僅合作多年，在校時就建立好情誼，會上更分享當年學長、學妹的趣味互動；而梁宏志與瞿友寧所監製、拍攝的電影和電視劇，不僅屢屢入圍國際影展，也幾乎年年都能在金鐘、金馬的典禮上看見他們的身影。擁有12座廣播金鐘獎的田麗雲表示，世新廣電學友會希望能藉此機會啟動來年美麗願景，為各位校友和學弟妹提供更多交流機會與活動。

畢業自世新廣電系研究所的詹京霖，目前也在系上擔任助理教授，執導新作《一家子兒咕咕叫》獲得金馬獎13項提名，最終榮獲最佳劇情片以及最佳新演員。領獎時，詹京霖特別感謝也將掌聲獻給幕後團隊，因為有團隊的支持才能完成這部片；餐敘上他也表示，世新一直給他同樣的感受：「我真心喜歡這個學校，我所有的起點都在世新，也很感謝世新的學長姐們、前輩們一直為學弟妹鋪路、給予幫忙。」

他分享，過去曾獲得虞戡平學長的劇本指點，也從梁宏志學長的公司接拍過多部廣告案，讓他能一直在電影的道路上耕耘。瞿友寧也呼應指出，他在世新感到最快樂的事情之一，就是學校與業界的交流非常活絡，也是他一度回到世新教書的原因。

圖三：新作獲金馬最佳劇情片的導演詹京霖（右），過往創作曾受資深導演虞戡平（左）指點，令他受益良多。（圖／世新大學提供）

▲ 新作獲金馬最佳劇情片的導演詹京霖（右），過往創作曾受資深導演虞戡平（左）指點，令他受益良多。

當天一早從花蓮趕來世新的虞戡平指出，一路看著母校成長轉型，呼應時代持續蛻變，不間斷地為學生建設校園，校友們也持續以卓越成就榮耀母校，都讓他與有榮焉，看好世新培育表演藝術人才的規劃，對往後發展與表現期待不已。自華視開播即擔任兒童節目製作人與導播的唐台齡，獲獎無數的她擁有5座金鐘獎，她指出母校去年底落成佔地470坪的LVS智能攝製基地，令傳播業界驚艷不已，也大讚學弟妹很有福，在學期間就有機會使用尖端設備，接觸最先進的虛擬製作流程。

席上也慶祝世新廣電系主任葉基固榮升教授，他表示，每次在大學博覽會、迎新宿營或系週會上，他最常講的那句話「我們是地表上最強悍的世新大學廣電系！」就是因為每年有校友們「驚人的成績，傲人的成就，才會讓我們廣電系越來越強」，也讓他站在教學第一線更有自信，「我們看到每個孩子經歷過自己的家庭革命，家長對於孩子能夠念國立大學卻到了私立學校的釋懷與理解，所以我們給他最強的設備與師資，這也是行政團隊一直很認真在做的。」

校長陳清河也表示「以世新人為榮」，邀請跨世代的校友們在廣電大樓前合影留念，該大樓已是校園內最老舊的建物，見證歷代廣電系學生的喜怒哀樂與回憶，也代表了以團結與向心力聞名各領域的「世新幫」，在外打拚總會互相幫助、前輩提攜後輩的優良精神。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／為何「暫停進口」台灣水產品？　國台辦最新回應
完美精液有3條件！　醫示警「射出2種色」小心了
快訊／「新北女乾屍之謎」解開了！警察落淚…真相藏洋蔥
高虹安首波小內閣名單出爐！她將出任竹市府秘書長
14金控獲利一次看！　第一金再成黑馬
世界街舞總決賽　台灣隊舉國旗！中國宣布退賽
美供台灣5年「3063億軍援」　國台辦發聲了
快訊／第35度交手依瑟儂　戴資穎奮戰3局搶下年終賽4強門票
「一夜兩次」被拒絕！男勒死妻子　棄屍路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南除了美食還有什麼好玩？　全台唯一海洋永續聖誕市集在安平

跨世代金獎校友返世新　歡聚敘舊笑稱獎座擺滿整面牆

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆：想包養我？

男友染菜花狂復發！　妹子逼問「一聽原因」臉綠：3年沒愛愛了

春節有望重啟小三通？王必勝下周二視察金門檢疫「為恢復做準備」

男友以前是玩咖！交往後一起過夜　她「打開床頭櫃」卻失眠了

國門開放衝日本掃精品　高雄百貨龍頭「某咧驚」！業績反激增17%

回憶卡管案！管中閔：被一群人圍毆近一年「四權輪流打我」

看完《First Love 初戀》後遺症：好想吃拿坡里義大利麵！

老婆「夾髮捲」人夫看傻...好像羅漢魚！一票人狠酸：羞恥心不夠

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

張蘭直播自稱「愛新覺羅蘭」！　戴黑頭紗酸大S：自力更生買的

台南除了美食還有什麼好玩？　全台唯一海洋永續聖誕市集在安平

跨世代金獎校友返世新　歡聚敘舊笑稱獎座擺滿整面牆

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆：想包養我？

男友染菜花狂復發！　妹子逼問「一聽原因」臉綠：3年沒愛愛了

春節有望重啟小三通？王必勝下周二視察金門檢疫「為恢復做準備」

男友以前是玩咖！交往後一起過夜　她「打開床頭櫃」卻失眠了

國門開放衝日本掃精品　高雄百貨龍頭「某咧驚」！業績反激增17%

回憶卡管案！管中閔：被一群人圍毆近一年「四權輪流打我」

看完《First Love 初戀》後遺症：好想吃拿坡里義大利麵！

老婆「夾髮捲」人夫看傻...好像羅漢魚！一票人狠酸：羞恥心不夠

陸「暫停進口」台食品為優化註冊程序　國台辦：立即停止政治操弄

德國「貴族後裔」企圖顛覆政府恢復帝制被捕　親戚痛罵：瘋老頭

孫沁岳打羽球突全身痲痹嚇就醫　謝佳見一見他賊樣就笑場

完美精液3條件！黏絲要長3公分　醫示警「射出2種色」小心了

快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

白安接手遊代言　選角色竟意外曝「私下真實面」

高虹安首波小內閣名單出爐！張治祥將出任竹市府秘書長

慧洋明年股利不會低於四成　總經理鄭俊聲退休、董事長藍俊昇暫代　

預接單229萬！Volvo「電動跑旅」官網現身　採雙馬達單一車型販售

台南除了美食還有什麼好玩？　全台唯一海洋永續聖誕市集在安平

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

生活熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

「好市多聯名款1神物」大改版！他驚見：恥度很高

她好奇「男生抱抱在想什麼？」網超誠實解答

穿睡衣洗衣！房東1句讓她哭喊「差點被性侵」

韓主廚評比在台韓式炸雞　第1名給這家！

冷氣團＋雨彈一起來　北宜花降雨不斷

廖科溢長相PR值多少？鄉民反推「1人」大勝

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

3縣市大雨！今晨最低11.7℃　下周探12℃

「環保吸管1材質」跌落神壇　苦主怒：殺人凶器

「檳榔妹給摸2粒」已沒落！內行揭1管道：暴賺10倍

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

快訊／王大陸認愛大馬女神！

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面