全國「法遵科技」總決賽登場　政大攜手中正大學培育智慧科技應用人才

勞力士積極推動電影藝術的延續和傳播,與當代影壇傳奇人物或才華橫溢的電影人士密切合作,如邀請馬丁·史柯西斯(Martin Scorsese)、詹姆斯·卡麥隆(James Cameron)等擔任代言人,並與美國電影藝術與科學學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)、奧斯卡獎項及位於洛杉磯的奧斯卡電影博物館展開深度合作,同時透過勞力士創藝推薦資助計劃(Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative)支持電影藝術的傳承與發展。