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全國「法遵科技」總決賽登場　政大攜手中正大學培育智慧科技應用人才

▲▼「2022法遵科技與電腦稽核專題競賽」全國總決賽於政大公企中心盛大展開。（圖／政大公企中心提供）

▲全國「法遵科技」總決賽於政大公企中心盛大登場，培育人工智慧時代的跨領域創新應用人才。（圖／政大產創總中心提供，下同）

生活中心／台北報導

「2022法遵科技與電腦稽核專題競賽」全國總決賽於9日在政大公企中心盛大展開，由政大公企中心聯合國立中正大學會計與資訊科技學系、國立中正大學製商整合研究中心、國際電腦稽核教育協會（ICAEA）主辦，政大產創總中心協辦，在資誠聯合會計師事務所的熱情支持下，共同培育人工智慧時代的跨領域創新應用人才。總決賽共有來自南、北區11組團隊同場競逐，最終由逢甲大學抱回冠軍，國立台灣科技大學、淡江大學分別榮獲亞、季軍。

法遵科技（Reg Tech）旨在運用大數據、人工智慧等資訊科技，協助金融機構及企業完善內部控管機制、降低法遵成本，以提高整體經營效率，是近年國內外金融科技重點發展領域。擔任評審的資誠智能風險管理諮詢公司許林舜會計師強調：「風險管理、ESG等全球性議題，皆須仰賴科技累積、管理資訊。因此，參與數位轉型、學習自動化處理工具，對於提升個人職涯競爭力、成為國際人才不可或缺。」

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▲▼「2022法遵科技與電腦稽核專題競賽」全國總決賽於政大公企中心盛大展開。（圖／政大公企中心提供）

▲逢甲大學隊伍榮獲冠軍與兩萬元獎金。

本年度賽事邁入第五屆，冀望在「業界出題、學界解題」的合作理念下，學子導入智慧科技引領產業數位升級，同時促進學界知識更新，以期在產學之間共擬互利、雙贏。本校公企中心主任別蓮蒂致詞肯定：「同學展現高度創意與理想，將審計軟體、人工智慧等各種技術與軟體，活用於生活中的方方面面，為未來的企業經營打開另一片天空。」中正大學製商整合研究中心主任黃士銘亦表示：「今年參賽隊伍視角多元，整合專長與科技能力，推動會計學門趕上科技化的時代趨勢。」

▲▼「2022法遵科技與電腦稽核專題競賽」全國總決賽於政大公企中心盛大展開。（圖／政大公企中心提供）

▲政大公企中心主任別蓮蒂，肯定參賽同學活用資訊軟體與技術，為企業經營打開另一片天空。
 

參賽的11支隊伍揮灑創新能量與實作技術，結合電腦稽核軟體、商業智慧系統、各式決策模型，為金融業、餐飲業、虛擬交易等各產業提供實務解方。獲亞軍的國立台灣科技大學開發貸款預測系統，協助銀行找到潛在客戶；致理科技大學利用ACL稽核程式執行預警機制，有利外送平台風險管理，降低外送員肇事率。擔任評審的中正大學會計與資訊科技系主任吳貞慧感性表示「從專題報告感受到學生滿滿熱忱」，法遵競賽吸引各路好手齊聚，為社會安全、環境永續貢獻心力，共同促進台灣產業正向發展。

▲▼「2022法遵科技與電腦稽核專題競賽」全國總決賽於政大公企中心盛大展開。（圖／政大公企中心提供）

▲政大產創總中心營運長鄭至甫，欣見同學發揮智慧與專業解決問題，共築未來生活的美好想像。

今年奪冠的逢甲大學挑戰數位科技領域的新興產業，將自動化稽核應用於第三方支付，透過APL、RPA工具有效建立查核規則，防範第三方支付不法交易，創意與實務操作能力受評審青睞。參賽的黃同學分享：「借鏡先前經驗，這次競賽更知道如何接軌實務，將查核系統融合法律規定。」她期望未來能透過企業訪談，深入瞭解產業困境，持續優化系統。
本校產創總中心營運長鄭至甫，欣見同學善用科技力量，發揮智慧與專業解決問題，並開啟未來想像，「思考如何讓人過得更幸福，讓環境更永續，讓公司治理更符合社會期待」。

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