流感重症+3！10多歲少女爆6症狀就醫　「雙側肺浸潤」染A流住加護

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情之外也要注意流感！疾病管制署今（9）日公布國內新增3起流感併發重症個案，當中最年輕是一名年僅10多歲的青少女，11月27日出現心律不整、咳嗽、呼吸困難、發燒等6症狀，隔天就醫快篩為A型流感，X光檢查顯示雙側肺浸潤，收治加護病房。本流感季已累積14例重症通報，A型流感H3N2占絕大多數。

疾管署副署長莊人祥說明，本周再新增3例流感併發重症通報，個案年齡分布10多歲至70多歲，都有潛在疾病，都沒有打疫苗，感染A型H3N2而被收治加護病房。

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其中最年輕個案是一名10多歲青少女，莊人祥說明，個案本身有心律不整等潛在病史，11月27日出現心律不整和咳嗽、流鼻水、呼吸困難、發燒、肌肉痛等症狀，隔天到醫院救治時快篩顯示A流，X光發現有雙側肺浸潤，診斷A型流感和心律不整，29日收治加護病房並且開立抗病毒藥物，12月1日轉一般病房，病況好轉。

第二例為40多歲女性，本身有腎臟病史，12月2日開始發燒、咳嗽、呼吸困難到急診就醫，X光顯示有肺炎，流感快篩A型，收治加護病房，開立抗病毒藥物，因為12月4日症狀沒有改善，有插管治療，目前仍在加護病房。

最後一例為70幾歲女性，本身有慢性肺病，11月28日出現倦怠、痰多，29日因為發燒、咳嗽、呼吸急促而送醫院就醫，X光顯示肺炎，新冠檢查陰性，收治加護病房，臨床診斷流感併發重症，當天給予抗病毒藥物，目前還在加護病房治療當中。

本流感季自10月以來已經累計14例流感併發重症確定病例，其中3例死亡；14例個案全數都是A型流感，其中13人感染H3N2，另有1人感染H1N1；13人未接種疫苗，10人有潛在病史。

莊人祥分析，今年流感疫情到目前僅有社區低度流行，還沒有像以往大流行、單周出現幾十例至幾百例的狀況，估計和疫苗接種情況踴躍，還有民眾戴口罩習慣維持相關，還會持續觀察疫情變化。

莊人祥也提到，今年公費流感疫苗接種情況不錯，從10月開打以來已經接種612萬劑，僅剩餘27萬劑，提醒符合公費資格民眾還是可以趕快接種。

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