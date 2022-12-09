習近平訪沙簽全面戰略夥伴關係協議：中沙每兩年輪流主辦元首會晤

▲習近平與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼簽署「全面戰略夥伴關係協議」。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平出訪沙烏地阿拉伯，出席首屆中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，此外，習近平還藉由這次出訪，與部分阿拉伯國家元首和埃及總統進行雙邊會談。習近平與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）會談後簽署「全面戰略夥伴關係協議」，同意每兩年在兩國輪流舉行一次元首會晤。

▲習近平與沙烏地阿拉伯王儲默罕默德。（圖／翻攝新華網）

習近平於沙國當地時間（8）日下午，在王宮會見沙國國王沙爾曼。據了解，習近平2016年訪沙國、沙爾曼2017年訪北京，在全球疫情緩和的情況下，首屆中阿國家峰會的舉辦，促成雙方於利雅德見面的契機。

同時，習近平也和沙國王儲兼首相默罕默德會面，習近平強調，支持沙方「2030願景」、「綠色中東」等一系列重大發展倡議，願積極參與沙國工業化進程，助力經濟多元化發展，「雙方要落實好共建一帶一路倡議和沙特（沙烏地阿拉伯）2030願景對接，推動兩國各領域合作取得更多成果。」

中沙兩國也同意，將高級別聯合委員會牽頭人級別提升至總理級，會後，兩國領袖共同出席共建「一帶一路」、司法、教育、氫能、投資、住房等領域合作文件文本交換儀式，也發表《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國聯合聲明》。

▲習近平與埃及總統塞西。（圖／翻攝新華網）

習近平此行還與埃及總統塞西、巴勒斯坦總統阿巴斯、蘇丹主權委員會主席布爾漢及科威特王儲米沙勒會面，全力展開疫情後的領袖外交。