小王虐嬰「骨折又黑輪」還推下床　狠母護情郎竟誣賴丈夫動手

▲虐童示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓女子和邱姓丈夫感情不睦，帶著11個月大的兒子離家後，認識傅姓新男友並租屋同居，傅受不了新生嬰兒哭鬧，竟動手打嬰兒，還把嬰兒推下床，造成手、腳4處骨折，眼睛也被打成熊貓眼，兩人帶著嬰兒外出時，被熱心的路人發現通報113。李女接受偵訊時，女竟謊稱小孩是被邱姓老公打的，檢、警調查後揭穿她的謊言，將動手的傅男起訴，法院審理後，依傷害罪判處他徒刑2年。

判決指出，李女是去年6月19日帶著小孩和傅男租屋同居，隔天晚上小孩吵鬧，傅男竟動手毆打幼兒，把他摔落地板，導致11個月大的嬰兒左手橈骨、尺骨、左腳脛骨、右眼眶底等多處骨折及左右眼瘀青、左肘外側瘀青、左手背部擦傷，過了幾天，傅、李兩人帶著小孩外出，一名熱心路人發現小孩眼部瘀青，懷疑遭虐於是通報113，再轉報警方進行調查。

不料，李姓女子在警詢時，竟謊稱小孩是被邱姓老公打的，但檢、警調查，傳喚住在兩人隔壁的房客作證，證人證稱，他在深夜常聽到隔壁房的嬰兒哭聲，有一次深夜嬰兒一直哭，接著有男生罵三字經，當場打臉李女的說法，也查出動手的是傅男。

傅男則辯稱，當時他在睡夢中不小心揮舞才打到小孩，也是不小心才把小孩推下床。檢方偵查後，依藏匿人犯罪將李女起訴。

法院審理時，李女坦承是因為怕失去小孩，也怕傅姓男友被抓去關，才誣賴邱姓老公打小孩，法官認為李女的說法是為了迴護傅姓男友，但並無指使或指示隱避，與使人犯隱避罪的客觀構成要件不符，因此判她無罪。

至於傅男虐嬰部分，檢方偵查後認為，傅男犯涉犯傷害、家暴等罪嫌，對他提起公訴，並認為他犯後飾詞狡辯，態度不佳，建請法院從重量刑，法院審理後，認為傅男犯罪事證明確，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑2年，全案可上訴。