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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每4人就有1人體位不合格免當兵　役男體位標準擬調整

記者黃翊婷／綜合報導

國防部今年8月提案放寬役男「體位區分標準」，身高155至157公分的人未來必須服替代役。民進黨立委王美惠昨日（8日）質詢時提問，民眾都很關心兵役政策，之後若役期延長，替代役是否也會跟著延長役期；內政部代理部長花敬群表示，到時替代役、常備兵都會調整為一樣的役期，至於體位標準調整，目前正在與國防部討論，已達成基本共識。

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／記者季相儒攝）

▲莊瑞雄質疑，每4個人就有1個人體位不合格，恐怕會影響國力。（示意圖／ETtoday資料照）

由於國防部日前表示，12月底會確定兵役調整方式，引發各界討論。關於兵役改革議題，王美惠表示，部分役男因為家庭因素，會申請替代役，但是現今社會面臨少子化問題，再加上晚婚、晚生等因素，未來的家庭結構，符合替代役資格的役男可能會日益增加，這將嚴重影響到常備兵役的招募，此外，役期延長是重大制度，希望政府能及早進行考量並謹慎研議，再做出調整。

民進黨立委王美惠質詢提問兵役問題，內政部代理部長花敬群坦言正在討論調整體位標準。（圖／取自立法院議事轉播影片）

▲花敬群（左）表示，目前正在與國防部討論調整役男體位標準。（圖／取自立法院議事轉播影片）

民進黨立委莊瑞雄也提到，今年度辦理的徵兵調查中，92年次出生的徵兵及齡男性只有11萬8755人，截至6月底有7萬5900人完成體檢，其中有1萬7844人被判定為免役，達到23.49％，也就是說，每4個人就有1個人體位不合格，再這樣下去，恐怕會影響國力。

對此，花敬群表示，針對役期調整一事，未來不管是常備兵還是替代役，役期都一樣，除了研發替代役之外，只要是同一年次的役期長度都一樣，兵役調整由國防部主責，內政部是配合角色，內部討論很多，大家都很重視這個議題，加上現今社會大家都很寶貝孩子，所以這方向的考慮會比較詳細，政策發布後會有1年緩衝期，他自己也是家長，也會對此感到煩惱。

而關於役男體位標準調整議題，花敬群說明，2013年推動全募兵制把徵兵BMI體位放寬，導致現在出現這樣的狀況，內政部已經向國防部提出調整方案，雙方正在討論中，目前已達成基本共識，若時機合適，程序走完之後就能進行修正。

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