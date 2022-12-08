台中市府文宣憑空冒「台鐵梧棲站」挨批　研考會：誤植已修正

▲台中市府簡報憑空冒「台鐵梧棲站」挨批，研考會回應，此為誤植，已修正。（圖／曾威提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府日前發布台中的「幸福政策」，卻遭市議員當選人曾威指內容錯誤百出，內容憑空冒出一個台鐵海線車站。曾威指，台鐵從來沒有梧棲站，該文宣第5頁卻出現要將「梧棲轉運站」設置於「台鐵梧棲站旁」，目前該檔案已被下架。對此，研考會回應，經查為文字誤植，對外版本皆已修正為「梧棲轉運中心：規劃於台中港旅客服務中心旁」，也感謝議員當選人及各界的指正。

市議員當選人曾威表示，監督市政府是議員最主要的工作，因此了解市府在未來四年的市政藍圖更是必然。身為原縣區議員對於交通建設亦甚為重視，但其翻閱至第五頁時卻發覺，市政府竟然要將梧棲轉運中心規劃設於根本不存在的台鐵梧棲車站旁，綜觀海線車站從追分、大肚、龍井、沙鹿、清水、台中港到大甲，就是沒有梧棲這一站。

交通局補充，為提供台中港區域良好大眾運輸環境，市府於今年初協調台中港務公司，研議於台中港旅客服務中心設置轉運節點，並採長廊式候車亭方式設計，今年中旬已與台中港務公司簽訂「台中港區公車候車亭無償使用土地契約」，工程已上網公告招標，預計今年12月14日開標，如順利決標，預計於明年3月底前完成。