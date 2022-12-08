快訊／國民女婿確診了！羅一鈞今日缺席記者會「居家照護」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（8）日確診新冠肺炎，即起展開5天居家照護，無法出席今日指揮中心疫情記者會。

指揮中心記者會從每天召開縮減為僅周一與周四召開，中央流行疫情指揮中心今日舉行記者會，但稍早公布記者會出席名單，僅指揮官王必勝、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩主持，例行會出現的羅一鈞缺席。據了解，羅一鈞今日確診新冠肺炎，即起展開5天的居家照護。

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羅一鈞臉書貼文表示今早快篩陽性確診，起因是家中有同住長輩確診，他也接著開始有喉嚨腫痛和燒聲的症狀，雖然昨天早上和傍晚都快篩陰性，昨天一整天仍請假在家自行隔離，結果經過一晚的忽冷忽熱、微燒到37.8，今天一大早再快篩就呈現兩條線。

羅一鈞說，他已經視訊看診完成確診通報、也因為糖尿病符合開立口服抗病毒藥物條件，今天會開始遵醫囑服用倍拉維Paxlovid五天；另今天和下周一的記者會都會請假。

中央流行疫情指揮中心成員在先前BA.2疫情高峰出現一波感染，包含前衛福部長陳時中6月12日率先確診，接著包含莊人祥、王必勝、衛福部次長石崇良、現任衛福部長薛瑞元都在當時確診，當時疾管署長周志浩與羅一鈞未確診，僅列為密切接觸者，羅一鈞還因為單獨扛下主持記者會大任，被戲稱「孤鈞奮戰」。

羅一鈞目前已經打滿4劑新冠疫苗接種，包含10月中下旬完成最新一劑BA.1次世代疫苗，羅一鈞曾在記者會呼籲和他一樣有慢性病的年紀較輕或者中壯年都可以去接種，降低自己的感染風險和出現重症死亡機率。

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