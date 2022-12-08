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獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

▲傅琪珊抗癌一家。（圖／傅琪珊提供）

▲可可一歲罹患血癌，小小年紀就要忍受化療之苦。（圖／傅琪珊提供）

記者楊惠琪／台北報導

「醫生，我女兒已經罹癌了，我不能再生病。」原本擔任護理師的傅琪珊，懷孕6個月時，1歲多女兒被診斷出血癌，緊接著1年內，她和丈夫也相繼罹癌，全家接二連三成為癌症病患，走過漫長的痛苦治療期，靠著文字治癒心中傷痕，最近在部落格分享抗癌歷程，暖哭許多網友。

今年36歲的傅琪珊，和在竹科工作的丈夫育有兩女，在2017年4月懷孕6個月時，1歲多的大女兒可可被診斷出罹患「急性淋巴性白血病」，挺著大肚子陪伴女兒接受緊鑼密鼓的化療療程，同年7月產下小女兒後，還來不及享受喜獲兒女的喜悅，換她被宣告罹患卵巢癌，丈夫也在同年檢查出肺腺癌，「本來已經夠狂風暴雨了，沒想到和老公相繼罹癌，就像土石流撞破家園。」

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傅琪珊接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，自己雖然是大醫院的護理師，各種病患都看過，「但病床躺著是自己的孩子，天下父母心都一樣難受」，頂著大肚子，強忍懷孕後期的不適，陪伴女兒化療、打針、吃藥，第一次住院就是50天，沒生過什麼病的可可，開始天天打針吃藥、每周化療，「從一開始的狂哭、尖叫，到後來嗓子哭啞了，這才真正感受到什麼是錐心刺骨之痛」。

▲傅琪珊抗癌一家。（圖／傅琪珊提供）

▲可可共完成了120次周邊血液化療、25次背針化療。（圖／傅琪珊提供）

經過3年來密集的療程，可可共完成了120次周邊血液化療、25次脊髓內注射的背針化療，目前仍在觀察期。傅琪珊心疼的說，「化療把可可變成頭髮稀疏的小老頭，這些藥物把她變成另一個孩子。」但她慶幸，可可年紀小到不知道「聞癌色變」，雖然每次治療後的副作用都很痛苦，「但哭一哭就過了，爸爸媽媽逗一逗之後，又能在病房裡唱歌、看卡通揮舞著雙手跳舞。」

傅琪珊產後又被宣告罹患卵巢癌，醫生建議立刻進行子宮、卵巢摘除手術，讓她一度哭著寫下遺書。她說，因為自己面臨癌症開刀、還要照顧病童與嫩嬰，連丈夫也得了肺腺癌，「只能選擇每天與悲傷共存，即便自己有信仰，但苦難到禱告的話都說不出來。」傅琪珊開刀住院治療期間，有一段時間是跟可可一起在醫院對抗病魔，「看著可可勇敢接受化療，我也應該要鼓起勇氣、打起精神。」

▲傅琪珊抗癌一家。（圖／傅琪珊提供）

▲可可的童年時光幾乎都在醫院度過。（圖／傅琪珊提供）

「治療過後，就像一片狼藉的災難現場」，傅琪珊說，即便已經結束治療，但每次在手機看到癌症相關訊息，還是會發抖、想要馬上滑掉訊息，就連長輩也說「以後不要跟可可說，讓她忘了就好」，她才驚覺，原來一家人心裡的傷，一直都在，後來在一名心靈成長導師的引導下，決定勇敢面對，用文字治癒傷痕。

傅琪珊從今年7月開始寫下一家人的抗癌日記，並在個人架設的網站「可可與媽媽」分享，細膩文字，感動許多網友。

她說，期盼透過文字書寫，真正走出傷痛，也想為可可記下這場「勝利的里程碑」，日後在人生路感到挫敗時，都別忘了自己曾打過這麼難的一場戰役，「更希望女兒長大忘了痛。」

▲傅琪珊抗癌一家。（圖／傅琪珊提供）

▲傅琪珊在部落格分享全家抗癌歷程，暖哭網友。（圖／傅琪珊提供）

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