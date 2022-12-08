快訊／花蓮凌晨發生5.6地震全台有感　深夜一晃嚇醒一票人：搖好大

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮近海8日凌晨0時54分發生規模5.6地震，震源深度29.8公里。各地最大震度花蓮4級；南投、台東、宜蘭、台中、彰化、雲林3級；嘉義縣、嘉義市、苗栗、新竹縣、桃園市、新北市、高雄市、台南市、屏東2級。

地震發生後，有網友在臉書說「地震，還在晃」、「南部也有，應該震不小」、「地震沒感覺，但是我的衣櫥在晃動」、「我以為我的貧血又開始暈了」、「我以為我頭昏」、「台中超晃」、「有，我躺在床上一直在搖⋯⋯嚇到」、「彰化好大」、「台中有感+1」。