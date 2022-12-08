矛盾！北京開放堂食又查48hr核酸碼　台商：餐飲業寒冬再熬半年

▲ 北京開放堂食第一天，大部分商場餐飲區都開張，也有繼續歇業 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京疫情防控逐步鬆綁，所有商場、街邊店昨7日起恢復堂食，開放首日，除了可外帶的簡餐、小吃店家人潮較多，其他大型餐廳幾乎門可羅雀，主要受限查驗48小時核酸陰性證明，降低消費者上門意願。接受採訪《東森新媒體ETtoday》記者的北京台商、暖山生活廣場總經理韓宇袀表示，開放堂食還是要查驗48小時核酸報告，對餐飲業沒也有太大幫助。今年是大陸所有餐飲業的「寒冬」，預計明年下半年景氣比較樂觀，但從現在起至少還要再熬半年，只能繼續撐下去。

▲ 北京規定進出特殊場所要出示48小時核酸檢測陰性報告。（圖／記者任以芳攝）

北京昨開放堂食第一天，大陸國務院聯防聯控機制中午公布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，北京市晚間跟進宣布北京版「新十條」，看似放鬆措施，但針對公家機關、特定場所（酒吧、餐廳堂食、KTV等），還是要查驗48小時核酸檢測陰性報告，對餐飲服務業來說沒有太大改變。

《東森新媒體ETtoday》記者走訪北京暖山生活廣場，商場開放堂食的第一天，一半以上餐廳重新開張，少部分業者歇業。中午用餐時間人潮不多，大部分集中在小吃或快餐，像是炒米粉、麻辣燙、三明治沙拉等店家。

▲ 不少店家不開堂食，以外賣、自提為主。（圖／記者任以芳攝）

走訪商場美食街，還是有店家繼續熄燈，桌椅都沒整理。還有業者更簡單直接，不做堂食生意，門口擺放專屬「美團」和「餓了嗎」的外賣桌，中午和晚餐外帶生意還不錯。

北京暖山生活廣場總經理韓宇袀接受訪問時也表示，「這次新的政策出來，堂食必須查驗48小時核酸陰性證明，其實對商家沒有太大幫助，只能默默接受，非常無奈。」

他進一步解釋，北京很多民眾不願意做核酸檢測，主要「十混一」有太多陽性患者，檢疫單位排查過程中，陰性報告也無法顯示，讓人更怕做核酸會被「誤傷」，降低出門意願，連帶影響去餐廳的人潮。

▲ 北京台式料理餐廳生意穩定， 。（圖／記者任以芳攝）

舉例位於北京暖山生活廣場的台菜料理「姐弟」，開放堂食的第一天的中午只有一桌客人，晚餐預定較好，店內三個大包廂已經預訂，老客戶反應還算熱絡，受限做核酸檢測的規定，回流人潮有限。

接下來聖誕節、跨年和春節都是餐飲業旺季，韓宇袀卻不期待有人潮出現，像是台菜料理「姐弟」考慮準備春節休息的預備方案，因為一開門就是燒錢。除非北京鬆綁查驗48小時核酸報告，預估明年過年只剩除夕用餐人潮，大年初一之後不會有太多人，主要還是疫情影響。

▲ 北京開放堂食第一天人潮恢復速度緩慢。（圖／記者任以芳攝）

除了疫情衝擊，餐飲業「寒冬」的成本也很關鍵。韓宇袀進一步指出，「過年期間所有人事成本要高出兩倍到三倍，甚至從現在起食材成本也開始提高，像是豬肉、雞肉等明顯調整。」

來大陸打拚10多年，韓宇袀語重心長的說，一路走來，今年是大陸過去二十年來商業運營最慘的一年，比2003年SARS疫情更嚴重，預計年底之前全大陸至少關了40、50萬間餐飲品牌。

▲ 今年是北京餐飲業寒冬，業界預測明年下半年消費景氣回升。（圖／記者任以芳攝）

韓宇袀形容，「大家咬牙苦撐，說實在今年做餐飲真的都是在做功德，都在賠錢，今年真的賺到錢沒幾家業者，尤其是做大菜的餐廳受傷最深。整間商場只有外賣比薩生意最好，一天最好有2萬單。」

回顧疫情這三年，暖山生活廣場也和商戶「共體時艱」，疫情高峰期適當減免1到2個月租金。2020年剛開業時減免半年，2022年5月和11月各免除一個月租金。

談到明年景氣預期？韓宇袀表示，「以目台灣、香港為例，最起碼還要再熬個半年，因為有很多人不敢出來，整個大環境要半年後達到一個高峰，再慢慢下來，到時候才會有人願意出來消費。預估明年下半年景氣會好轉，畢竟大陸消費基數還是很龐大。」

總體來看，大陸官方近期不斷調整防疫政策，即使沒有說明與病毒「共存」，政策趨向逐步鬆綁方向。大陸衛健委甚至透露，「已經非常接近完全恢復到疫情前的生活狀態。」就看過渡期的政策是否能更優化，讓老百姓健康的防疫達到更方便平衡的生活。