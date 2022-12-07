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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國務院：將加快推進入境隔離優化措施　明天續開防疫記者會

▲▼白洋淀高鐵站。（圖／CFP）

▲大陸宣布乘火車不再查驗48小時核酸陰性證明。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸周三（7日）宣布10項放寬防疫措施，當中列明不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。對於何時取消入境限制，大陸國家衛健委發言人米鋒回應，對於入境人員管理等外防輸入的措施，大陸也將依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善。

新措施宣布不久後，據「中國鐵路」發布消息稱，中國按照國務院聯防聯控協調機制防控政策要求，自即日起，不再對乘坐火車人員查驗48小時核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。各項進京防控措施調整時間另行通知。

衛健委下午召開記者會說明進一步優化落實新冠肺炎疫情防控的措施。法新社記者提問，中國政府什麼時候會開放入境防控措施，取消或者調整核酸檢測和入境隔離的要求？

米鋒回應，這次優化措施主要是針對大陸國內各地的疫情防控，對於入境人員管理等外防輸入的措施，大陸也將依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善。

發布會提問結束後，米鋒透露明天（8日）還將繼續召開記者會，給了進一步推出優化措施的期待。

大陸國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》要求，不得採取各種形式的臨時封控，可根據防疫工作需要開展抗原檢測；除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼；具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型患者可居家隔離。

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