新光金併元富證內線交易案　「唯一避損成功賺150元」也遭起訴

▲前新光金資深副總經理徐順鋆想賣股票避損，結果倒虧4950元 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新光金控(2888)在2018年間，準備以130億元併購元富證券，當時資深副總經理徐順鋆、協理李超儒等內部人，分別涉嫌利用這項內線消息，在禁止交易期間內透過親友進出市場，其中李超儒賣出新光金股票避損獲利150元，徐順鋆避損結果是負數，另外專案經理楊延德和家人共獲利122萬元，檢察官7日將5名被告依違反《證交法》內線交易等罪起訴。

新光金控自2006年持有元富證券股票，2018年4月24日宣布，決議通過採股份轉換方式，取得元富證券已發行的持有普通股，轉換後，元富證券將成為新光金100%持股的子公司，以當時盤價計算，新光金相當於砸了新台幣130億元合併元富證券。

由於這個股權轉換案對元富證來說是利多，對新光金來說則是利空，楊延德就透過妻子簡杏勳、小舅子簡銘村等人，提前買進元富證股票，等股價上揚賣出，共獲利122萬餘元。

▲新光金副總李超儒（右）是唯一避損成功的被告，獲利金額為150元。（資料照／記者劉昌松攝）

至於徐順鋆、李超儒以及楊延德等相關經理人，則是預期新光金股價下跌，因此偷偷賣股，但以擬制性獲利計算，徐順鋆偷跑避損價差，是負的4950元，楊延德避損結果也是負1萬4500元，唯一成功避損的李超儒，獲取的犯罪所得僅有150元。

但因《證交法》要處罰的是，在重大消息明確後，重訊公開前或公開後18小時內，不得自行或以他人名義買買相關公司股票，即使賣股避損失敗，仍觸犯內線交易罪，檢察官因此將徐順鋆、李超儒以及楊延德家族3人，總共5名被告一併提起公訴，但建議法院審酌他們都以自白犯行，犯後態度良好，建議減輕其刑，斟酌宣告緩刑。