200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

▲200位來自各行各業關心此法案的民眾，齊聚立法院群賢樓外，用力吹響代表求救訊號的求生哨，希望用響徹雲霄的哨聲，請立委們儘速審議菸防法。（圖／婦幼社福團體）



記者陶本和／台北報導

針對15年未修的《菸害防制法》一直卡在委員會，婦幼社福團體擔憂審查進度裹足不前，6日號召超過200位來自各行各業關心此法案的民眾，齊聚立法院群賢樓外，用力吹響代表求救訊號的求生哨，希望用響徹雲霄的哨聲，叫醒忽視國民健康權益的立委們，能儘速審議菸防法。



婦幼社福團體上午到立法院陳情，把群賢樓外布置成醫院的加護病房，代表國民健康權益的菸防法已經躺在病床上，吊著點滴奄奄一息；甚至病況危急，必須進行心肺復甦術（CPR）來搶救。

發起本次行動的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，為了下一代的健康，她一直戮力推動能夠全面禁售紙菸，並且盼望台灣能早日成為一座無煙之島；但若無法一蹴可及，那就應該趕緊推動新一代的菸害防制法，好讓國民健康能有更與時俱進的保護力。

根據最新的民調顯示，選後有超過八成的民眾支持立法院要在本會期完成菸防法審議，關鍵就是為了保護青少年免於紙菸的危害；有將近九成民眾認為管控燃燒紙菸是全球趨勢，支持加強並擴大管控，讓台灣成為一座無二手煙之島。

何若萍強調，若青少年的健康都不能得到保障，那一直仰賴年輕群眾支持的蔡英文總統民進黨政府，又可能會流失多少的支持者？而現身接受陳情的國民黨立委李德維則表示，人民的健康權益不容忽視，菸害防制法的修法刻不容緩。

何若萍說，用CPR、吊點滴搶救菸防法，想要凸顯的就是，二手煙害已經越來越廣泛，若是不讓政院版本的菸防法早日通過立法、公布施行，那再多的口號、再多的憂心，也將無濟於事。

▼200位來自各行各業關心此法案的民眾，齊聚立法院群賢樓外，用力吹響代表求救訊號的求生哨，希望用響徹雲霄的哨聲，請立委們儘速審議菸防法。（圖／婦幼社福團體）

