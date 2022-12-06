高虹安前辦公室主任傳交帳本、夫是檢察事務官　北檢兩大聲明回應

▲北檢表示偵辦高虹安案嚴守偵查不公開，呼籲外界勿作無謂渲染。（資料照／記者陳凱力攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調積極偵辦新竹市長當選人高虹安，涉嫌立委助理費貪污等案件，日前約談高的前辦公室主任黃惠玟等人出庭，據了解，黃的丈夫剛好是北檢檢察事務官，主動提出辦公室「公積金」帳冊供專案小組調查，因其中未包含個別助理領薪繳回的帳務，不排除後續繼續約談其他助理釐清案情，對此，北檢6日表示嚴守偵查不公開，請外界勿作無謂渲染，「案關人員是否為本署同仁家屬無關。」

檢察事務官主要工作內容是協助檢察官偵辦案件，包括搜索、扣押、訊問當事人等工作，因為對檢察官勾稽犯罪嫌疑的程序與步驟十分了解，根據週刊報導，丈夫擔任北檢資深檢事官的黃惠玟，在1日遭檢調約談時，主動交出以自己綽號「小兔」所作的帳本，裡面有500筆辦公室公積金內帳及核銷單據。

對此，北檢發表聲明回應：（一）本署偵辦案件向來嚴守偵查不公開原則，本案尚在偵查中，調查所得證據不得對外公開， 請外界勿作無謂之渲染及揣測。（二）本署相關偵查作為，均依既定步驟進行，與案關人員是否為本署同仁家屬無關。

據了解，目前高虹安遭檢舉涉嫌貪污助理費案，在北檢仍列為他字案，被告除了高虹安，還有剛回國的前男友李忠庭，至於黃惠玟提供的內帳僅為辦公室收入支出紀錄，仍無法確認公積金來源是否為助理費「以少報多」、「加班費繳回」等情節，不排除繼續約談相關人員到案釐清。