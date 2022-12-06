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他罵「恐龍法官」當庭潑水恐嚇被車撞　不服判決暴走罪加一等

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲男子不滿法官的判決，當庭大罵「恐龍法官」、「沒資格坐法官位置」，還朝法官潑水，侮辱公務員罪再判2月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫CC0）

記者蔡怡萍／台北報導

桃園一名劉姓男子因結清帳戶案件上法院，不滿葉姓法官判決後當庭大罵，並叫外面的律師、路人進庭內看「恐龍法官欺壓百姓」，還拿水直接潑向法官，讓葉姓法官覺得受傷。桃園地院依侮辱公務員罪判他2月徒刑，可易科罰金，上訴到高分院仍維持原判，全案定讞。

判決書指出，劉先生2018年7月9日下午3時許，在桃園簡易庭第四法庭內進行終止結清銀行帳戶事件，由於不滿葉姓法官判決的結果，當庭大罵「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」、「那個位子是包青天坐的，你有什麼資格坐」、「你有沒有讓你父母羞辱」、「你走路小心點，就不要被車撞」，並拿自己的水瓶朝承審葉姓法官潑水，大吵大鬧至少3分鐘，因此當庭被逮捕。

劉先生辯稱，他對判決提出異議及強行抗議，上述言論都屬於行使言詞辯論權，且認為法官侵害他的訴訟權，出言是為了防衛自己的權益，會潑水是因為法官對他要求的聲請都視若無睹，他只好這樣做引起大家注意，並願意針對潑水行為道歉。

對此，葉姓法官回應，劉先生當下一直叫旁聽席及法庭外的人進來看恐龍法官，「結果外面的人有進來看，當下讓我覺得有點丟臉，好像我做錯什麼事情」，且被恐嚇「不要被車撞」後有感到不安，「劉男說完這句話後的2、3天，我確實會注意是否有人跟著我，或是有法院以外的不明車輛靠近，因為我確實會擔心劉男會做出什麼行為，但過幾天之後我就忘了這件事」，法院一審依侮辱公務員罪判劉男2月徒刑，可易科罰金。

桃園地檢署不服判決上訴，高分院認為，劉男不服判決結果，無視法庭秩序維持命令持續叫囂，對法官潑水、辱罵，危害國家公權力的威信，也對於公務員依法執行職務的尊嚴，造成相當程度之負面影響，且劉男事後否認犯行，而一審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。

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