被女友誆150萬驚覺「她已婚」！新北男復仇...當街爆打騙人夫妻檔

▲已婚黃女和高姓丈夫聯手詐財150萬元，今天凌晨被對方騙出面當街爆打，圖為警方壓制畫面。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一位22歲李男日前被一對年輕夫妻詐騙150萬元，李男發現遭騙後，心有不甘，5日凌晨0時許，他不動聲色的將這對夫妻以要「提高加碼投資」約出來，見這對夫妻搭計程車抵達後，李男與3名友人當場圍毆，警方獲報有人鬥毆立刻出動，將6人逮捕，訊後依妨害秩序、妨害公務罪嫌偵辦。

據了解，李嫌因玩手遊認識24歲黃姓女子，黃女說自己單身，要當李男的女朋友，並謊稱26歲高姓丈夫是她的弟弟，兩人誘騙李男拿出150萬元，投資精品生意，李男後來發現黃女和高男根本就是夫妻，驚覺受騙，默默進行復仇計畫。

今天凌晨，李男誆稱要加碼投資，誘騙這對夫妻檔要見面，背地裡夥同21歲和18歲張男、15歲郭姓少年，4人埋伏在蘆洲區長安街，黃女和高男搭計程車抵達後，李男等人立刻把2人拖下車，噴灑辣椒水痛毆一頓。

▲已婚黃女和高姓丈夫聯手詐財150萬元，今天凌晨被對方騙出面，當街圍毆，引起路人圍觀。

警方獲報蘆洲區長安街有人聚眾鬥毆迅速趕抵，4名嫌犯隨即騎機車逃逸，其中一位謝姓女警在攔阻時，遭嫌犯騎機車拖行摔倒，導致臀部尾椎輕微挫傷，線上警網在附近長榮路攔截圍捕到4嫌，壓制上銬帶回派出所。

雙方帶回調查後，黃女和高男挨揍但不願提告，李男則提告夫妻2人詐欺；但李男等4人當街聚眾打架，被依妨害秩序罪嫌函送法辦外，逃逸時，造成員警受傷另依妨害公務移送地檢署偵辦。

▲警方將6人逮捕帶回。（圖／記者戴上容翻攝）