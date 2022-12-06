他見「金山鴨肉價目表」笑喊複習數學乘法！老闆曝：寫給1類人看

▲網友笑喊，老闆在幫大家複習九九乘法表。（圖／翻攝自搞笑天堂FB）

記者施怡妏／綜合報導

新北金山老街美食林立，小小的街道卻有超多美食，最廣為人知的就是老街廟口的「金山鴨肉」，民眾可自行拿想吃的菜，店裡沒有販售飯類，附餐都是炒麵，近來有網友貼出價目表，不少人看到1亮點後笑噴了，「我猜...4份一定是160元」；就有網友指出，老闆說這是寫給大陸觀光客看的。

原PO在臉書「搞笑天堂」發文，貼出金山鴨肉的價目表，看板上寫著大大兩字「炒麵」，價位則是「一份40元、二份80元、三份120元」，看似正常無違和，不過有網友仔細一看發現亮點，「就是不打折啦，真有個性！」「意思是多買幾份也不會有折扣」。

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照片曝光，掀起網友討論，「老闆怕客人算不出來」，「這是在說明客人數學不好吧」、「應該直接掛九九乘法表就好了」、「沒毛病，先替大家算好了」、「金山鴨肉，好吃炒麵的價格」、「邏輯正確」。

▲有網友透露，老闆是寫給觀光客看的。（圖／翻攝自搞笑天堂FB）

也有網友猜測，老闆會這樣寫的原因，是為了防止殺價的客人，「是不是常被問，多叫幾碗有沒有比較便宜」、「杜絕殺價的奧客」、「應該一堆人對老闆講要3份100元」、「用來提醒大家，沒有折扣」、「對付那些奧客，剛好而已」、「這個一定常常被凹，老闆，三份100（元）可不可以，乾脆直接寫給你看」。

底下就有網友透露，曾問過老闆為何這樣寫，「我有問過老闆這個問題，老闆說給大陸觀光客看的，是真的」。

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