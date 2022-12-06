「93年次男性」明年元旦起達徵兵年齡　出國須經核准

記者黃翊婷／綜合報導

內政部役政署提醒，民國93年次出生的男性自明年1月1日起，已達到19歲徵兵年齡，成為役男身分，依照現行法規規定，若在履行兵役義務之前要出國旅遊或讀書，都必須事先申請並獲得核准。

▲明年起93年次的役男出國要先申請。（資料照／記者林名揚翻攝）

根據《軍聞社》報導，役政署表示，民國93年次出生的男性自明年1月1日起，就算達到19歲徵兵年齡，正式成為役男身分，依照《兵役法施行法》第48條及《役男出境處理辦法》第4條規定，還沒有履行兵役義務之前，若要出國旅遊或求學，都必須事先申請並獲得核准；不過，若是在役齡之前，也就是今年12月31日以前出境，就不用提出申請。

役政署提醒，如果有出國計畫，請提早1個月上地方政府兵役局網站，進入「役男短期出境線上申請作業系統」輸入資料申請，經核准即可出境，但要注意，經核准為短期出境者，每次出境時間不能超過4個月。

而關於大眾十分關心的兵役延長問題，國防部發言人孫立方日前在例行記者會上表示，役期調整規劃是重大政策，考量因素很多，包含敵情威脅、烏俄戰爭經驗、防衛作戰需求、役男生活規劃等等，選舉並非是國防部考量的重點，相關工作都需要透過跨部會協調，取得共識後才能有相關結果，因為行政程序尚未完成，目前還沒有詳細內容可以提供給大家。

另外，關於軍購爭議，孫立方強調，不管是烏俄戰爭或是疫情導致的封控問題，確實都會對軍購造成影響，但國軍不會以此為藉口，後續將積極與美方協調，讓相關問題得到解決，目前美方所有軍售都按照程序進行，執行當中的案子屬於雙方機密，不會對外說明，但整體部分，不管是國防部、國安體系、外交體系都與美方共同努力，希望讓所有軍售工作如期完成。