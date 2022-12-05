火光直射下體！正妹坐地上工業打磨　網友驚呆「烤窯燒穴」

▲正妹在沒有任何防護裝備的狀況下，在室內進行工業打磨。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

推特網友這兩日熱烈討論一段影片，直接一名正妹在室內進行工業打磨，但在沒有任何防護裝備的狀況下，進行這項作業，隨後更看見火光四射，並直射下體，讓許多網友驚呆，深怕她「烤窯燒穴」。

影片可見一名正妹與另一名男子，在家中進行工業技術，男子在旁切割長條物，正妹則是負責打磨鐵椅的一部分。不過正妹的穿著相當優雅性感，完全沒有安全配備，隨後正妹就使用打磨機，打磨鐵椅的連接部分。

由於正妹使用工業型打磨機，因此在過程中會不斷噴出火花，由於正妹是席地而坐，因此火花幾乎是朝向正妹的下體直射，但正妹完全無所畏懼，也沒有任何反應，只是繼續進行打磨作業。

雖然目前未知這段影片的確切拍攝時間與地點為何，但這兩日卻引發許多推特網友轉傳和討論。不少推特網友看到這一畫面，紛紛表態「受到驚嚇」，對於如此「烤窯燒穴」，網友們更直呼：「不痛嗎？」、「我好怕她火燒海鮮。」、「這看起來不安全。」、「這工藝技術太強大。」另外還有網友說：「厲害到讓我覺得很假。」



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