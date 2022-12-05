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民進黨敗選檢討會暗示內閣改組成定局　游盈隆一句話曝重點

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，蔡英文為此請辭黨主席，她4日邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，進行選後檢討會。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，整個檢討會可以用一句話來形容，就是「你們講的我聽到了，但我還需要更多時間想清楚」，相當於暗示內閣改組已成定局。

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統與行程院長蘇貞昌,副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文（中間者）選後辭去民進黨黨主席職位。（資料照／記者李毓康攝）

蔡英文4日邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會祕書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁等人召開會議，針對九合一選舉後國內及國際政經局勢，以及執政團隊檢討、興革之處進行深入討論。

檢討會共有4個重點，分別為執政團隊要與人民感同身受，減輕人民負擔；執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央、地方共同合作；執政團隊要集眾人之力，確保國家安全與台海和平穩定；執政團隊要穩定政局，也要開展新局。

總統府發言人張惇涵轉述，選後府院黨的布局，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序，而針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後進行檢討，執政團隊要穩定政局，也要開創新局。

▲▼余天二女兒余苑綺補辦婚宴,鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）

▼▲鄭文燦（上圖）、蔡適應（下圖）雙雙陷入論文爭議。（資料照／記者李毓康、林敬旻攝）

▲民進黨基隆市長候選人蔡適應出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

台灣民意基金會董事長游盈隆4日深夜在臉書PO文表示，選後第8天台灣社會還籠罩在悲喜劇中，有人歡喜、有人悲淒，蔡英文請幕僚發布一篇超長的新聞稿，用一句話來翻譯就是「你們講的我聽到了，但我還需要更多時間想清楚」，這也等同於暗示內閣改組已成定局，接下來民進黨內還會有很多重要的事情發生，「有沒有腥風血雨？目前不知道。」

游盈隆接著說，如果桃園市長鄭文燦與民進黨立委蔡適應的論文門只是這一切的序曲，應該不算離譜，「這簡直就是鬼使神差。王爾德（Oscar Wilde）有一句名言，『每一樁醜聞的基礎都建立在不道德的必然上』。偉哉，斯言。天佑台灣，天佑台灣民主。」

▼游盈隆認為，內閣改組已成定局。（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

台灣民意基金會董事長游盈隆分析民進黨敗選檢討會。（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

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