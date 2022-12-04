▲監測疫情動態變化！常規化新冠血清調查，明年第一季有望上路。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情趨於常態化，上周病例又較前一周下降3.2%，學者建議建立廣泛血清調查報告，討論新冠常態化後疫苗該怎麼打。指揮中心發言人莊人祥表示，已規劃將捐血中心檢體設為常規監測系統之一，進行全國抗體推估，透過每週抽樣檢測抗體變化，監測疫情動態變化。最快明年1月或第一季有機會上路。

學者建議國內做大規模血清學調查，才知道確診、脆弱族群接種多久才適合打疫苗，建議莊人祥提到，目前全球都缺乏大規模血清調查資料，指揮中心現在能做的，就是把捐血中心的檢體設為常規監測系統之一，以利做系統性抽樣，藉此找出感染抗體或疫苗抗體，並進行全國抗體推估。

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莊人祥表示，指揮中心去年和今年6月曾與血液基金會合作，進行2次類似的血清寫抗體調查，依照各縣市人口、性別、年齡進行分層隨機抽樣，在3萬6000件檢體中找出抗體，未來若要將捐血中心檢體設為常規監測，會再對外說明。

本土疫情已連數週下降，今日新增12981例本土病例，較上週日減少2.2%，衛福部日前啟動傳染病防治法修法銜接新冠肺炎特別條例，讓疫苗、快篩等防疫物資採買與法有據，有專家建議可設「郭台銘條款」，讓民間團體、藥商可直接購買疫苗。

對此，莊人祥下午接受媒體聯訪時回應，外國藥商通常只會賣給政府，除非是流感疫苗等常規化疫苗或者自費疫苗，否則再遇到類似新冠的大流行事件，EUA藥品通常也只會賣給政府，因此就算立法，「外國藥商也不會跟他談」。另被問及修法進度，莊人祥表示，會在與部長報告後對外公布。