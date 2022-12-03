小心荷包！新北4路口科技執法2天「舉發225件違規」　罰金破41萬

▲荷包要小心了！新北16路口新增科技執法。新莊區有4處，僅2天就舉發225件違規。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市交通大隊自本月1日起，在16處路口進行科技執法，光是新莊區的4處路口統計截至2日中午，已舉發225件違規，罰鍰總計最高可達41萬餘元，顯見守法習慣有待提升，警方呼籲大家應遵守路權，共同維護用路人及行人安全。

據了解，新莊區的科技執法路口分別是「中正、思源路口」、「中正、中環路口」、「中正、大觀路口」、「中正、新泰路口」，透過車牌辨識系統偵測用路人的行為，若出現違規即逕行舉發。

▲由車牌辨識系統偵測，發現違規即逕行舉發。（圖／記者陳雕文翻攝）

從1日0時統計至到2日中午12時，已經開出225張罰單，包括機車行駛人行道2件、未禮讓行人7件、闖紅燈19件、跨越雙黃線73件、違規停車124件。合計罰鍰最高可達最高可開罰41萬1600元。

新北警強調，科技執法係以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，將持續以維護用路人行車安全為優先，並提醒民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，共同維護新北交通安全。

▲▼新北路口科技執法，精準偵測用路人的違規行為（騎上人行道、跨越雙黃線等）並開罰。（圖／記者陳雕文翻攝）