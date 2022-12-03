南韓球員晉級16強太嗨！合照「誤踩太極旗」秒被出征　急道歉滅火

▲宋旻揆賽後誤踩南韓國旗，遭到網友出征 。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓2日晚間在卡達世界盃小組賽最終戰以2比1逆轉勝葡萄牙，成功以分組第2之姿挺進16強。而南韓順利晉級後，在場球員與球迷全都哭成一團，帶傷上陣的孫興慜更是抱頭痛哭。南韓全隊賽後留在球場上慶祝，並拿出南韓國旗「太極旗」合照，但此時球員宋旻揆卻踩過國旗，整個畫面同時被轉播出去，他也立刻遭到同胞出征，嚇得他連忙在Instagram道歉滅火。

송민규 이새끼야 태극기를 밟으면 어떡하냐 pic.twitter.com/S2dgyc91s8 — 절규맨 (ᵔᗜᵔ*) (@kei3kun) December 3, 2022

南韓在小組賽以2比1擊敗強敵葡萄牙，成功拿到16強的門票。「太極虎」隊員確認獲勝後，高舉太極旗在球場狂奔，賽後也在球場上與國旗合影。然而前鋒宋旻揆在合照時，為了調整位置，踮著腳從國旗上踩過，整個畫面都被現場轉播傳送到世界各國。

儘管南韓睽違12年再度在世足賽中晉級16強，所有人民都激動不已，但是宋旻揆踩過國旗的行為仍然引發南韓網友暴怒，甚至隨即在網路出征。

網友紛紛指責，「他瘋了嗎？竟然踩過太極旗」、「這傢伙，怎麼可以踩太極旗」、「踩了國旗最好快道歉」、「國家隊選手會踩太極旗拍照嗎」等。

宋旻揆一開始先在Instagram的限時動態發布獲勝合照，沒想到踩國旗爭議越演越烈，持續「被炎上」，他連忙在4個小時後再度發文道歉，企圖滅火。

宋旻揆寫道，「大家好，我是宋旻揆。在這裡想要先向各位致上歉意。比賽結束後因為太過開心，竟然沒有發現自己踩到了太極旗，這是不論什麼情況都不應該發生的事。我一定會多加注意，不會再發生類似事件。真的非常抱歉。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》