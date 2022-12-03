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森保一「神調度」助日本殺出死亡E組！日足協擬續約　就等他點頭

▲▼日本教頭森保一。（圖／路透）

▲森保一的「神調度」大獲好評，有望續任日本足球國家隊總教練。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本所在的卡達世界盃E組被稱為「死亡之組」，原本晉級機會渺茫的日本最終卻以分組第1之姿，成功晉級16強，讓日本球迷熱血沸騰。除了球員們的高超實力外，總教頭森保一的「神調度」也被認為是在德國、西班牙之戰中獲勝的關鍵。日本足球協會也已經鬆口，「沒有不和森保一續約的理由。」

根據《日刊體育》報導，現年54歲的森保一與日本足協簽訂的總教練合約僅到此次卡達世界盃結束為止。然而在這幾天的賽事中，森保一高超的調度與換人戰術，表現亮眼，大受好評，更因此被譽為「神調度」。對此，日本足球協會也對森保一的優秀表現抱持正面態度。

▲▼日本教頭森保一再次神調度。（圖／路透）

▲▼日本在死亡之組殺出重圍，挺進16強。（圖／路透，下同）

▲▼日本堂安律。（圖／路透）

日本足協會長田嶋幸三表示，「雖然最終決定權在我，但是是否續約則是由技術委員會協議，而不是我。」不過日本足協幹部則指出，「只要森保沒有拒絕續任，沒有理由不和他續約。」儘管目前因為正值世界盃，足協不會馬上向森保遞出延長合約，但等比賽結束，最快2022年底前就會向他遞送正式合約，最晚也會在2023年1月遞出。

▲▼日本教頭森保一。（圖／路透）

日本在此次世界盃中傷員頻出，還在非完整戰力的情況下被分到「死亡之組」，卻在對上強敵德國與西班牙時取得勝利，拿下通往16強的門票，激勵人心，也讓森保一的評價再度上升。

世界盃結束後，森保一將會有長達1個月的假期，屆時預計好好休息，重新調整狀態。而在這段時間，包含會長田嶋幸三在內，日本足協將會成立委員會，經過協議後，會向森保一正式遞出續約邀請。由於日本國家隊打算長期聘任下任教練，因此森保一預計有更多的時間在體制內繼續奮鬥。

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